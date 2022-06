Els tarragonins no renuncien a viatjar aquest estiu tot i la pujada de preu dels vols

Les agències de viatge ajuden a trobar opcions assequibles davant de l'augment de tarifes per a reserves d'última hora

Actualitzada 22/06/2022 a les 21:33

«La gent té moltes ganes de marxar de viatge». Després de dos anys durs de pandèmia, i les seves conseqüents restriccions, els tarragonins volen passar les vacances d'estiu lluny de casa, tal com assenyala Isabel Duque, agent a Viatges Vallverdú. Tanmateix, els viatgers han de fer front a la pujada de preus, que afecta sobretot a les reserves amb poca antelació. «Moltes tarifes arriben al doble de l'habitual, fins i tot», expressa Duque.

Viatges Vallverdú ofereix diferents modalitats de viatge i itineraris, tant per a particulars com per a grups, en avió, creuers o autobús. La fi de les restriccions o la tornada al 100% de l'aforament en el transport va afavorir el creixement. «La situació anava millorant, però amb la guerra d'Ucraïna va tornar la por», exposa Duque. La inflació i la necessitat de recuperar la facturació són les dues principals causes de la pujada de preus.

Al seu torn, Àngel Mestre, gerent de Via Augusta Viatges, exposa que una de les diferències d'avui dia respecte a abans de l'arribada de la covid-19 és el moment de reserva del viatge: «Ara la gent acostuma a preparar-ho tot més tard perquè no saben què pot passar». Reservar més tard influeix en la despesa del viatge, ja que com més pròxima sigui la data de partida, més diners es destinaran a l'experiència. «Aquest matí un client volia anar a Tenerife aquest cap de setmana i li costava uns 600 euros. Després ha vingut un altre per anar al setembre i li valia uns 200», comenta Mestre. Respecte als desplaçaments internacionals, manifesta que un vol d'urgència a Cali, Colòmbia, arriba fins als 1.700 euros, mentre que abans podia valer uns 700. Tanmateix, insisteix que «els preus són dinàmics, canvien constantment», tot depèn de diferents factors. En contraposició, «els packs de viatges organitzats són una altra història perquè es mantenen els preus previstos», afegeix.

Per la seva banda, l'agent Dolors Cunillera, de Viatges Mestres, exposa que «les companyies aèries també han de remuntar. Ara hi ha menys vols que el 2019 per a les mateixes destinacions i han de pujar preus. Hi ha menys oferta i la mateixa demanda. A més, també hem de tenir en compte que s'ha encarit el carburant». Cunillera confirma que reservar amb més temps és més econòmic. Tot i això, per a aquells clients que organitzen les vacances a últim moment han buscat «alternatives més assequibles», comenta. Tant Via Augusta Viatges com Viatges Mestres (que també té oficines a Valls i Reus) ofereixen diferents modalitats de vacances, ja sigui per anar per mar, terra o aire, i organitzen excursions i itineraris.

Les destinacions

Dues de les destinacions més comuns a l'estat espanyol per a aquest estiu, tal com va informar l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), són les Illes Balears i Canàries. Així ho confirmen les agències tarragonines. Des de Viatges Vallverdú, apunten que molts clients escullen passar les vacances a la península Ibèrica.

D'altra banda, l'arribada de la covid-19 va provocar una davallada del turisme internacional, però la demanda ha tornat a augmentar. Cunillera explica que des de Viatges Mestres han organitzat moltes estades a Disneyland Paris per a famílies completes, amb avis, fills i nèts, mentre que abans el parc temàtic acostumava a ser un punt d'atracció més per a parelles i matrimonis amb fills. «També hem planificat safaris per Àfrica, estades al Carib i viatges a ciutats europees, per exemple», expressa Cunillera, qui també afirma que ara la gent ja està buscant plans per a la tardor. Alguns tarragonins també opten per marxar als Estats Units o a Grècia, entre altres, segons assenyala Mestre. «Fa unes quatre setmanes teníem molta demanda de creuers. Hi ha una mica de tot», afegeix el gerent de Via Augusta Viatges. Cunillera també expressa que «les destinacions pròximes a Ucraïna no es venen».

Competir amb internet

Milers de pàgines d'internet permeten avui dia organitzar les vacances. Tot i això, les agències ofereixen diversos aspectes dels quals manquen els portals web. «La diferència és la seguretat que donem als clients», assegura Mestre. «Per internet encara queden dubtes sobre què necessito o què em demanen. Hi ha molta informació que no està clara», comenta Duque. Les agències també insisteixen en l'ajuda al client quan requereix una devolució.

Les agències conviuen amb les tecnologies. A més, «no som més cars que internet», assegura Cunillera i corrobora Duque. El gerent de Via Augusta Viatges també exposa que les agències moltes vegades presenten tarifes «més interessants». Segons expliquen, molts matrimonis amb fills i gent gran acudeixen a les agències, tot i que els joves són més difícils d'atraure.