El Port Tarragona instal·la veles per fer ombra als parcs infantils del Moll de Costa

La intervenció és una de les 4 línies d'actuació del Pla de Millora de la Façana Marítima del Serrallo

Actualitzada 23/06/2022 a les 13:40

Els dos parcs infantils del Moll de Costa disposen des d'aquest dijous d'unes tenso estructures per generar ombra per a que petits i grans puguin gaudir de les zones d'esbarjo sense patir els estralls del sol de l'estiu. L'actuació que ha dut a terme el Port de Tarragona ha comptat amb un pressupost de 136.120,98 euros (IVA exclòs).Els treballs d'instal·lació es van iniciar el passat 1 de juny i, tenia una durada prevista d'un mes, però els professionals encarregats han pogut enllestir l'actuació en 21 dies per tal de donar el servei el més aviat possible coincidint amb els primers dies de vacances d'estiu de la canalla.L'actuació ha consistit en la instal·lació d'uns 217 metres quadrats de material flexible per projectar ombra al 50% del total de la superfície de cadascun dels dos parcs infantils, construïts pel Port de Tarragona l'any 2013 i ampliats l'any 2017. No obstant, per aprofitar les hores de sol en les èpoques de l'any on és menys intens, s'ha decidit deixar una part de cada parc al descobert.Aquesta intervenció és una de les 4 línies que d'actuació del pla de Millora de la Façana Marítima del Serrallo que el Port Tarragona va presentar el passat mes de març. Les altres tres són la restauració del pantalà, una obra que es preveu finalitzi a mitjans del mes de juliol, la instal·lació de mobiliari urbà per generar ombra en el passeig, pendent d'inici, la instal·lació de tendals per generar ombra als parcs infantils, intervenció ja finalitzada, i la restauració de l'entorn del pont de la Petxina amb nous murals.