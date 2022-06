El Concurs de Castells recupera el format de tres jornades i 42 colles

Les entrades es posaran a la venda el 27 de juliol a les deu del matí

Actualitzada 23/06/2022 a les 12:59

El Concurs de Castells recupera enguany el format de tres jornades i 42 colles, després de la suspensió de l'edició del 2020 per la covid-19. El certamen se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, en una edició que vol ser «un retrobament» de les colles, segons ha explicat la consellera de Cultura de Tarragona, Inés Solé.A nivell tècnic s'han introduït dues novetats: les estructures múltiples -de 5, 7 i 9- podran acumular més d'una penalització, i s'acceptarà l'aleta a l'antiga als pilars. Pel què fa a la taula de puntuacions, es respectarà la que es va aprovar per a l'any 2020. A més, es mantindran les taules de premis i les subvencions per desplaçaments.Les 42 colles actuaran repartides entre els tres dies. Així, el 25 de setembre a Torredembarra hi haurà dotze entitats, divuit l'1 d'octubre a la TAP i les dotze més ben classificades ho faran el 2 d'octubre, també a la TAP.Per classificar-se, l'organització agafarà les cinc millors diades de cada colla en el període comprès entre l'1 de setembre del 2019 i el 31 d'agost de 2022, entenent que els anys 2020 i 2021 han estat d'aturada pel món casteller per la pandèmia.Les entrades es posaran a la venda el 27 de juliol a les deu del matí, a un preu de 6 euros el dissabte, mentre que diumenge costaran 15 euros a la graderia i 12 euros al pis superior. L'aforament serà de 4.740 persones. El pressupost del certamen és de 480.000 euros.Inés Solé ha apuntat que «serà el Concurs de les emocions» i que volen posar l'èmfasi més en el fet del retrobament a plaça que no pas en el nivell de les construccions. «Volem estar al costat de les colles, que tothom se senti a gust i que no hi hagi una pressió afegida», ha manifestat.