Detinguts tres lladres que actuaven a tot l'Estat espanyol i havien robat mòbils a Tarragona

Els investigats, residents a la comunitat de Madrid, van ser detinguts a Màlaga mentre es trobaven temporalment realitzant fets delictius

Els Mossos d'Esquadra i la Guardia Civil han detingut tres homes d'entre 26 i 36 anys a qui s'atribueixen almenys dos robatoris amb força a establiments comercials de tecnologia, dos robatoris/furts d'ús de vehicle i un delicte contra la seguretat del trànsit a la demarcació de Tarragona. A banda de dos robatoris amb intimidació, dos robatoris amb força a establiments comercials a Màlaga i El Ejido, un delicte de conducció temerària i un altre de desobediència i resistència per fugir d'un control policial a Granada. Els tres detinguts acumulen 192 antecedents i un d'ells ha ingressat a presó.La investigació va començar després que el passat 25 de maig es cometessin dos robatoris amb força, un dels quals en grau de temptativa, a dues botigues de telefonia de la demarcació de Tarragona, en un impàs de 15 minuts. El grup, conformat per tres persones, havia sostret pocs dies abans un vehicle d'alta gamma a Madrid i s'hi van desplaçar de matinada fins a les ubicacions de les botigues que havien triat com a objectiu.Un cop allà van forçar les portes o d'accés i, tot i que només van poder accedir a una, es van endur un botí de prop de 15.000 euros en material electrònic, principalment 80 telèfons mòbils de darrera generació. Els tres sospitosos van fugir per l'AP-7 en sentit València i a l'altura de Tortosa un radar mòbil dels Mossos d'Esquadra els va captar a 223km/h mentre circulaven amb el vehicle sostret.Entre el 30 i el 31 de maig els investigadors van tenir coneixement de la sostracció d'un altre vehicle a Parla (Madrid), amb el qual els tres integrants s'haurien desplaçat fins a Màlaga per seguir cometent fets delictius.Un equip d'investigadors de la Guardia Civil, que ja investigava l'activitat d'aquest grup, va posar-se en contacte amb la Unitat Central de Multireincidents dels Mossos d'Esquadra que els havia ubicat a Tarragona. En aquest moment es va establir un Equip Conjunt d'Investigació (ECI).Els lladres es van desplaçar de Tarragona fins a Linares, on l'11 de juny van accedir per la força a una benzinera durant la matinada.Tres dies després van robar a dues botigues de telefonia a El Egido. Els lladres van saltar-se un control policial a l'A-7 en direcció Almeria i, durant la fugida, van ser enxampats a 200km/h mentre circulaven per una via de limitació de la velocitat a 120km/h.Cinc dies després, el 16 de juny, van dur a terme un robatori amb violència i intimidació en una botiga de Màlaga.El 16 de juny l'equip conjunt d'investigadors dels dos cossos policials va establir un operatiu de localització dels investigats, els quals van ser detinguts pernoctaven temporalment. Allí van trobar indicis que acreditaven la seva participació en els robatoris investigats a Tarragona.El 17 de juny, en el marc de les actuacions, els investigadors van dur a terme una entrada i escorcoll en un domicili dels investigats a Madrid, en el qual van trobar informació relacionada amb la investigació que els agents estudiaran per trobar-hi indicis de la seva participació en d'altres fets.A l'entrada es van recuperar efectes per valor de 56.000 euros amb un total de 127 telèfons mòbils nous que havien estat sostrets als robatoris de El Ejido (Almeria ) i una botiga de Granada. També es va recuperar roba de luxe sostreta en una botiga d'un centre comercial de Málaga. Els policies també van intervenir estris per fer els robatoris i dispositius electrònics per poder sostreure els vehicles.A banda dels fets imputats a Málaga i El Ejido des de la UOPJ de Granada es van imputar dos robatoris amb força en establiments (botiga de mòbils i benzinera), tres robatoris amb vehicle, un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i un altre de conducció temerària en envestir un control policial.Els detinguts, però, són força coneguts per la resta de cossos policials de l'Estat espanyol. En total acumulen 192 antecedents, 157 dels quals per delictes contra el patrimoni. Actuaven principalment a la comunitat de Madrid i a Málaga, però també a les demarcacions de Burgos, Avila i Salamanca a Castella Lleó, Jaén i Granada a Andalusia i País Basc, Navarra, Melilla, Murcia i Saragossa.Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs per a dos dels detinguts, mentre que l'altre va ingressar a presó per una requisitòria vigent d'una causa pendent.La investigació continua oberta amb la finalitat de trobar més indicis per atribuir-los altres fets delictius.