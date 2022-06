Catalunya en Comú acorda expulsar Carla Aguilar-Cunill i Hermán Pinedo

Tarragona en Comú iniciará una nova etapa pilotada per una comissió gestora

Actualitzada 23/06/2022 a les 11:40

L'Executiva Nacional de Catalunya en Comú ha acordat la resolució definitiva de l'expedient sancionador obert a tres membres de l'Executiva local de Tarragona en Comú i al regidor trànsfuga Hermán Pinedo, per haver vulnerat els valors i els Estatuts de Catalunya en Comú. Així, Enric Verdú, secretari d'organització de Tarragona en Comú, i Elisa Alegre, co-coordinadora de l'espai, queden suspesos de militància per 17 i 23 mesos respectivament. Carla Aguilar-Cunill, actual portaveu i consellera de l'espai, i Pinedo, són expulsats de Catalunya en Comú.La suspensió de militància de Catalunya en Comú s'estén a la participació política en totes les seves expressions orgàniques i de participació.D'altra banda, la direcció nacional ha proposat la creació d'una comissió gestora per pilotar els canvis que cal fer en aquesta nova etapa que s'obre a la ciutat de Tarragona. Entre les seves funcions hi haurà la posada en marxa del procés que doni lloc a una nova Comissió Executiva i a una nova coordinació local en els propers mesos.Durant aquesta fase, Teresa Fortuny i Àngels Pérez exerciran de portaveus de Tarragona en Comú.Per últim, Catalunya en Comú demana a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i a ERC, que assumeixin el pacte antitransfuguisme subscrit per totes les forces polítiques i expulsin, en conseqüència, del govern de Tarragona al regidor no adscrit Hermán Pinedo.