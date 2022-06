Cancel·len el Mercat gastronòmic del Concurs Internacional de Focs Artificials

Els efectes de la pandèmia i la manca de personal fan inviable l'organització de la cita d'enguany

Actualitzada 23/06/2022 a les 12:14

La nova iniciativa del Mercat gastronòmic del Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona, que tenia previst celebrar-se del 5 al 9 de juliol al passeig de les Palmeres no se celebrarà enguany. Les dues propostes rebudes a la finalització del termini d'inscripcions fan inviable l'organització de la cita aquest 2022.Els efectes dels dos anys de pandèmia en la restauració, així com la manca de personal en el sector, han estat dos dels motius al·legats per gran part dels agents que, tot i haver-se interessat pel projecte, finalment han desestimat la seva participació. Des de l'empresa de Mercats asseguren que es continuarà treballant per la realització de noves propostes i accions de dinamització a la ciutat.