Blaumut i Albert Jordà donen el tret de sortida al Festival d'Estiu

Al migdia, als jardins del Camp de Mart se celebrarà un vermut electrònic

Actualitzada 23/06/2022 a les 14:25

Blaumut i Albert Jordà donaran el tret de sortida aquest dissabte al Festival d'Estiu amb un concert al Teatre Auditori del Camp de Mart a partir de les 20 h. Les dues cites seran el punt culminant de tota una jornada musical al Camp de Mart coorganitzada entre l'Ajuntament de Tarragona i la Sala Zero. Al migdia, als jardins, se celebrarà un vermut electrònic i, a la tarda, una sessió de petits DJs amb la col·laboració del Club Vinil TGN.Olímpica i Primavera és l'enigmàtic títol que dona nom al cinquè disc d'estudi de Blaumut. El grup presenta un nou àlbum amb deu cançons que desdibuixen els límits entre la realitat i la ficció. En un exercici artístic, i basant-se en les eines digitals actuals. Blaumut es planteja el repte d'enregistrar el disc per separat, cadascun des de la intimitat de casa seva, sense un espai físic on trobar-se. La posterior mescla dels elements ha anat a càrrec de Joel Condal, sota la producció de Xavi de la Iglesia, autor de les cançons, i el mateix Joel Condal.Albert Jordà arriba aquest any amb noves sonoritats, a cavall dels seus antics treballs, però amb la mirada posada al seu nou disc, que veurà la llum el 2023. Acompanyat de la seva inseparable Banda del Mal Temps, el músic tarragoní deixa enrere els sintetitzadors per donar pas a un so més elèctric, en què farà un repàs a tretze anys de carrera en solitari, desgranant les cançons que més han sonat al llarg dels cinc àlbums que ha publicat fins ara.Amb aquests dos concerts, la conselleria de Cultura dona el tret de sortida a les seves programacions d'estiu, que inclouen a banda del Festival d'Estiu, el cicle de dansa contemporània En dansa i el cicle de Cultura en família, que s'estrenaran la setmana que ve.Les entrades per a tots els espectacles ja estan a la venda de manera online i presencialment a les taquilles del Teatre de Tarragona. Els cicles En dansa i Cultura en família són gratuïts. Les funcions de circ i alguna actuació musical del Festival d'Estiu són també gratuïtes i la resta d'espectacles tenen uns preus populars que oscil·len entre els 18 i els 35 euros. Pels espectacles d'aquest estiu s'ofereixen diversos descomptes i packs, especialment adreçats al públic jove, aturats, gent gran i famílies nombroses o monoparentals.