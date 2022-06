Torna «Tarragona, Ciutat de Castells» després de dos anys sense per la covid

El programa recupera les exhibicions castelleres davant de la Catedral tots els dimecres

Calendari

Tarragona recupera enguany, després de dos anys sense poder realitzar-se a causa de la pandèmia, Tarragona, Ciutat de Castells, el programa d'actuacions castelleres especialment pensat per apropar i donar a conèixer el fet casteller als visitants.Així ho ha anunciat aquest dimecres l'alcalde de Tarragona i president del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT), Pau Ricomà, acompanyat per representants de les quatre colles castelleres de la ciutat a l'Espai Turisme.La programació començarà el proper 24 de juny amb la diada de Sant Joan i s'allargarà fins al Concurs de Castells, també recuperat enguany després del parèntesi de la pandèmia.A més del calendari de diades castelleres, entre les quals figuren les de Sant Magí i les dues de Santa Tecla, el programa tornarà a comptar amb exhibicions castelleres davant de la Catedral (ja sigui a la plaça de les Cols o al pla de la Seu) tots els dimecres a les 20 h, del 6 de juliol al 7 de setembre, excepte el dimecres 17 d'agost per la proximitat amb la diada de Sant Magí.El president de la Colla Xiquets de Tarragona, Rafael Segarra, ha afirmat que és «un pas més cap a la normalitat» i ha destacat que «ajuda les colles a recuperar-se, també econòmicament». En la mateixa línia s'han pronunciat Jan Margolas, vocal de la junta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Josep Ramon Tules «Pitu Mosquits», president de la Colla Xiquets del Serrallo, i David Lobo, cap de colla de la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau, qui ha apuntat com a conclusió que els castells són «una de les millors targetes de presentació de la ciutat arreu».La vuitena edició de Tarragona, Ciutat de Castells oferirà fins a catorze diades castelleres, nou exhibicions davant de la Catedral (els dimecres a les 20 h fins al 7 de setembre) i el Concurs de Castells.La temporada de diades castelleres comença el pròxim 24 de juny a les 19.30 h amb la Diada de Sant Joan i les quatre colles de la ciutat a la plaça de la Font. El 2 de juliol, la plaça de Sant Magí del Serrallo i la plaça de la Sardana de Sant Pere i Sant Pau acolliran les respectives diades de Sant Pere (festa patronal als dos barris), mentre que el pla de la Seu acollirà la diada homònima. El dia 16, els Xiquets del Serrallo participaran en la processó de la Verge del Carme, mentre el 17, a la plaça de Sant Magí, es farà la diada amb motiu de la mateixa festivitat.Les actuacions de l'agost començaran el dia 15 amb la Diada de la Festa Major del Cós del Bou al mateix carrer i amb la Festa Major de Ferran a la plaça del Pou. El dia 19 al migdia, les colles de la ciutat celebraran la Diada de Sant Magí.Al setembre, el dia 3 se celebrarà la diada de les festes de la Unió a Sant Pere i Sant Pau, mentre que l'11 al migdia, les colles de la ciutat es reuniran al pla de la Seu per commemorar la Diada de Catalunya. Per Santa Tecla, la plaça de la Font es tornarà a omplir el dia 18, pel primer diumenge de festes, i el 23, per la Diada de la patrona. El dia 24, la Mercè se celebrarà des de la plaça de Santiago Rusiñol amb la tradicional baixada de pilars. Finalment, l'1 i 2 d'octubre es clourà el programa amb la segona i tercera jornada del Concurs de Castells a la Tarraco Arena Plaça.