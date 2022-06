Tarragona reobre la volta llarga del Circ al públic

A partir del l'1 de juliol es podrà accedir a l'espai de les grades de la plaça de Sedassos

Actualitzada 22/06/2022 a les 13:06

Concurs de la Guingueta en licitació

Aquest divendres 24 de juny, es reobrirà l'accés a la volta llarga del circ romà, tancada fa un parell de setmanes per manca d'il·luminació. L'Ajuntament ha actuat netejant i sanejant els canals on està instal·lat l'enllumenat per millorar-ne el rendiment. El conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, destaca que és «una actuació provisional per tal de recuperar l'accés a la volta llarga, fent que sigui encara més segura».Paral·lelament a la seva reobertura, Pinedo assegura que s'està treballant en un projecte a mig termini «per a la recuperació i adequació d'aquest espai, l'execució del qual l'inclourem en el pressupost del 2023».Així mateix s'ha actuat a l'espai de les grades de la plaça de Sedassos que a partir de l'1 de juliol es reobriran, complint així amb l'obligació feta pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. De manera temporal però immediata, les grades s'obriran tres dies a la setmana, divendres, dissabtes i diumenges en horari de matins i amb servei de vigilància.Al mateix temps, s'està treballant amb una actuació definitiva per tal d'adequar les baranes a la normativa vigent de seguretat. Pinedo ha destacat que «tot i que l'obra està acabada des del maig de 2021, després de cinc anys obrim» i tot i la solució és temporal «podem dir que és una bona notícia, ja que de cara a l'estiu responem a la voluntat de compartir espais a l'aire lliure i museístics per a tothom».Així mateix ja es pot accedir a la nova licitació del perfil del contractant per al concurs del projecte de fonamentació i intervenció a la guingueta ubicada a l'entrada dels Jardins del Camp de Mart, un dels punts destacats del projecte Porta Tarraco, que s'ha tornat a convocar després que quedés desert en una anterior convocatòria.Aquest punt de recepció o benvinguda, vol ser un primer espai de rebuda per al visitant. El termini per presentar ofertes es obert fins al 7 de juliol.