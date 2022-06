Tarragona aglutina en una web tota l'activitat de lleure d'estiu

Les famílies poden cercar amb més facilitat les activitats programades

Actualitzada 22/06/2022 a les 21:43

Unes 50 activitats s'adhereixen a la iniciativa de l'Ajuntament de recopilar en un únic espai a la xarxa les propostes de lleure i esportives adreçades als infants i joves d'entre 0 a 18 anys i fins els 22 anys, i també amb capacitats diverses, que es realitzen durant el període d'estiu a la ciutat.



Amb aquest únic espai web ( estiu.tarragona.cat ), impulsat per primera vegada des de les conselleries d'Educació i Serveis Socials, es vol facilitar que la ciutadania tingui a l'abast tot el ventall de propostes que es genera a nivell municipal i per part d'associacions, entitats i empreses de lleure i esportives compromeses en aconseguir iniciatives amb valors inclusius, educatius i d'equitat. Aquest recull d'activitats d'Estiu 2022 compta amb un cercador per tal que les famílies puguin buscar i identificar les activitats d'interès segons la temàtica i l'edat d'aquestes.