Quatre investigadors de l'IPHES-CERCA, entre els més influents del món

Es tracta de Ruth Blasco, Jordi Agustí, Manuel Vaquero i Florent Rivals

Actualitzada 22/06/2022 a les 14:11

Els doctors Ruth Blasco, Jordi Agustí, Manuel Vaquero i Florent Rivals, membres de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de Tarragona, es troben entre els més influents del món.Investigadors de la Universitat de Stanford han actualitzat la base de dades pública amb més de 100.000 científics destacats de tot el món que incorpora el top 100.000 en funció de l'impacte que tenen a escala mundial i altres que es troben al top 2% als seus subcamps de recerca. L'estudi es basa en les cites de Scopus. L'estudi ha estat publicat a la Public Library of Science (PLOS) i actualitzat a la revista Elsevier.La doctora Ruth Blasco és zooarqueòloga i tafònoma especialitzada en les estratègies de subsistència dels homínids així com en l'estudi de les interaccions entre els homínids i els carnívors durant el Pleistocè. Treballa a l'IPHES-CERCA com a investigadora postdoctoral Ramón y Cajal MINECO Grant. Blasco lidera i colidera projectes d'excavació nacionals com la Cova de les Teixoneres i la Cova del Toll (Barcelona), Cova dels Tritons (Lleida) i la Cova del Bolomor (Valencia) i participa activament a projectes internacionals d'entre els quals en destaquen la Cova de Qesem (Israel), les coves Gorham's i Vanguard (Gibraltar) i la Grotte du Lazaret (França).El doctor Jordi Agustí és paleontòleg especialitzat en la micropaleontologia de vertebrats. És professor ICREA adscrit a l'IPHES-CERCA, del qual en va ser cap de recerca. Ha compaginat la direcció i participació activa en projectes nacionals i internacionals, dels quals en destaquen el jaciment de Quibas (Múrcia) i el jaciment de Dmanisi (Geòrgia), on s'han trobat les restes humanes més antigues d'Euràsia.El doctor Manuel Vaquero, és arqueòleg especialitzat en tecnologia lítica, especialment en el coneixement de les poblacions paleolítiques i mesolítiques, i amb una atenció especial al Paleolític mitjà i superior. És professor del Màster en Quaternari i Prehistòria que imparteix la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i investigador a l'IPHES-CERCA. Ha dirigit excavacions arqueològiques nacionals com l'Abric Agut, la Balma dels Pinyons, Balma de la Costa de Can Manel i Abric de la Consagració (Barcelona) i cova de Valdavara (Galícia). Actualment, és director de les excavacions a la cova d'en Pau (Girona) i des de fa més de vint anys, dirigeix la recerca del jaciment del Molí del Salt (Tarragona).Finalment, el doctor Florent Rivals és paleobiòleg especialitzat en la paleoecologia evolutiva dels grans mamífers i el context ecològic a Europa i el Pròxim Orient del Plio-Pleistocè. És professor ICREA i investigador a l'IPHES-CERCA i desenvolupa la seva recerca en jaciments nacionals com les Coves del Teixoneres i la Cova del Toll (Barcelona) i internacionals, especialment en el Pròxim Orient (Israel), Àfrica (Tanzània, Etiòpia i Marroc) i Sudamèrica (Xile, Argentina i el Brazil).