Les línies d'estiu de l'EMT entren en funcionament el proper 23 de juny

La línia de platges L16 augmenta la seva freqüència de pas a 45 viatges diaris

Actualitzada 22/06/2022 a les 09:05

L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona posarà en marxa des del 23 de juny fins al 4 de setembre els horaris d'estiu dels autobusos.A partir de Sant Joan comença la temporada de platges, per la qual cosa es modifiquen els horaris d'algunes línies i s'adapta el servei a les necessitats de mobilitat de la població, que varien amb la finalització del curs acadèmic. Per això es posen en funcionament les línies específiques amb direcció a les platges: la L16 (Imperial Tarraco- Mas Rabassa), la L161 (La Canonja – Bonavista – Centre – Platja Arrabassada) i la L162 (Sant Salvador, SP i SP – Centre - Platja Arrabassada).A més les línies 161 i 162 connectaran respectivament, d'una banda, la Canonja i Bonavista i, d'altra banda, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau amb la platja Arrabassada amb 2 anades i 2 tornades directes diàries a l'Arrabassada per tal de poder gaudir el matí o la tarda a la platja.Durant la resta del dia estarà en funcionament la línia 16 que connectarà la Plaça Imperial Tàrraco amb Mas Rabassa, amb el que es proporcionarà de forma continuada als ciutadans fins a 7 punts d'accés a les principals platges de la ciutat. Aquesta línia enguany ha vist incrementada la seva freqüència de pas amb un total de 45 viatges diaris, en lloc dels 18 viatges diaris de l'estiu passat.A aquestes línies d'estiu, se sumen a les línies 11, 12 i 13 que en el seu itinerari normal tenen parades al llarg del litoral tarragoní.Segons el president de l'EMT, Jordi Fortuny, «des de l'EMT treballem per garantir l'accessibilitat a les platges a tota la població, i fomentant, així, una mobilitat més sostenible».