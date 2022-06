La FAVT alerta d'actes d'incivisme vinculats a l'ocupació d'edificis

L'entitat veïnal es reuneix aquesta tarda amb la regidora de Seguretat, Cristina Guzmán, per plantejar millores

Actualitzada 21/06/2022 a les 21:29

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) es reunirà aquesta tarda amb la regidora de Seguretat, Cristina Guzmán, i representants dels cossos policials, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, per tractar de la seguretat i del civisme als barris de Ponent de la ciutat. Els veïns, tot i que aprecien l'esforç que està fent l'Ajuntament, esperen encara el desplegament de la policia de proximitat a tots els barris, que creuen que serà la solució per a les inquietuds més comunes dels ciutadans.

Concretament, el president del FAVT, Alfonso López, ha indicat que la qüestió de seguretat que més els preocupa ara és la de l'ocupació d'edificis. I no pas perquè es concentri en una zona o en un barri concret, ja que «a tot arreu hi ha punts negres, i és feina de la policia controlar-los», sinó perquè «en la majoria de casos aquests llocs d'ocupació generen també espais d'incivisme, i és necessari que els veïns tinguin tranquil·litat. L'Ajuntament no ha d'abaixar la guàrdia».

López afegeix que Tarragona «té una alta taxa d'ocupes i per això cal demanar que no baixin la guàrdia».

Aquesta mena de situacions, la FAVT la posa com a exemple de la seva reivindicació permanent, en la que ja fa força mesos que insisteixen: la policia de proximitat.

Unitats policials

La FAVT vol unitats policials, ja siguin de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra o mixtes, assignades permanentment a diverses zones de la ciutat, on puguin establir contacte amb la població, crear vincles de confiança i prestar serveis de seguretat en cas que sigui necessari. Això els duria a tenir un tracte regular amb establiments i veïns, aconseguint ser uns membres més del barri, els facilitaria la identificació de les situacions no habituals i els faria obtenir el suport del veïnat.

«Veure com una patrulla passeja pels carrers dels barris, entra als comerços, pregunta i s'interessa per la seguretat de tothom aporta una sensació a la ciutadania molt bona. És això el que volem», explica López.

López reconeix, d'altra banda, que l'Ajuntament ha fet fins ara una bona tasca, «perquè sempre ha mantingut una bona actitud de diàleg», cosa que no ha evitat que «hagi crescut la inquietud de la gent, perquè sembla que no s'hagi fet molt». Per aquesta raó pensa que el mes de setembre, per exemple, «seria un bon moment per anunciar la policia de proximitat». Davant l'inconvenient que un desplegament d'aquest tipus necessita, segurament, molt de personal, la resposta de Sánchez no presenta dubtes: «Caldrà que l'Ajuntament aprete a qui hagi de fer-ho. cal reforçar la plantilla de Mossos d'Esquadra», diu.

De fet, aquesta ha estat la reivindicació històrica de la FAVT en matèria de seguretat, que encara no han aconseguit que es dugui a terme.

Amb el que sí que estan d'acord sense reserves és amb el desplegament de les oficines mòbils, perquè «eviten a moltes persones grans haver de desplaçar-se al centre per presentar denúncies o fer tràmits».

D'acord amb l'actual planificació, l'oficina mòbil es desplaça els dilluns al matí a Bonavista i a la tarda a Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Els dimarts i dijous s'apropa al Mercat Central al matí i a la tarda a la Part Alta. Els dimecres va a Torreforta i Bonavista, i els divendres torna a ubicar-se a Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Torreforta.

En cada furgoneta de la Guàrdia Urbana hi ha dos agents que realitzen funcions de prevenció i assessorament en tràmits administratius i altres qüestions d'interès públic. Les oficines mòbils ofereixen, a més, tasques de visibilitat de la Guàrdia Urbana que millora la percepció pública de la feina dels agents.