L'Institut Cal·lípolis demana més places per al Batxillerat de futbol

Els preinscrits per al curs vinent són 37, però només 15 poden accedir a l'ensenyament, impartit conjuntament amb l'Institut de Campclar

Actualitzada 21/06/2022 a les 21:35

L'Institut Cal·lípolis de Tarragona demana al Departament d'Ensenyament de la Generalitat més places per al Batxillerat Esportiu de Futbol per cobrir l'alta demanda. Actualment, aquesta modalitat, que s'imparteix conjuntament al Cal·lípolis i a l'Institut de Campclar, compta per curs amb un total de 15 places i 37 preinscrits per al 2022-2023. La selecció dels alumnes es fa en base a la nota d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), els resultats de la prova d'accés o altres.

El Batxillerat Esportiu de Futbol de l'Institut Cal·lípolis i l'Institut de Campclar va començar el curs 2020-21, quan es van inscriure 29 persones. L'any següent, es van inscriure 23. I per al curs vinent, 2022-23, 37. Actualment, els alumnes fan la part del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic de futbol a Cal·lípolis i la part de Batxillerat –especialitzat en Ciències Socials– a Campclar, on els 15 alumnes comparteixen classe amb altres estudiants del centre.

«Demanem fer un grup exclusiu i poder augmentar places. L'any passat ja vam enviar un correu electrònic a Ensenyament, i aquest any també, però de moment no hi ha novetats», explica la secretària del Cal·lípolis, Sílvia Suárez.

Aquesta modalitat dura tres cursos i dona la possibilitat als estudiants d'obtenir el títol de Batxillerat i el de Tècnic de futbol fins al segon nivell. A més, algunes matèries del Batxillerat es convaliden amb el cicle esportiu i no s'han de realitzar. «És una opció que se'ns va presentar molt interessant i com una oportunitat d'engrescar el nostre fill a fer una tria que no l'allunyi del circuit educatiu», expressa Tere Sierra, mare d'un noi que volia cursar aquests estudis.

Malauradament, les places fins ara són per a 15 persones cada curs. Sierra també va enviar al Departament d'Ensenyament un escrit demanant que es destinessin recursos per ampliar la xifra. «Ara només tenim professors i aules per absorbir quinze estudiants», manifesta Suárez. A més a més, Sierra creu que serà un ensenyament que creixerà: «Cada any hi haurà més sol·licituds perquè encara és relativament nou, és assequible i molt atractiu per a qui no li agradi tant estudiar».

Per la seva banda, Sierra també considera que donar accés al curs únicament per nota no és un sistema ideal, ja que «es penalitza i es deixa fora d'aquesta opció els estudiants amb unes qualificacions no tan altes. Es queda fora el perfil que en principi hi hauria d'accedir, el qual no està tan predisposat a realitzar un Batxillerat normal».

En total, en els tres cursos programats fins ara des de 2020, s'han quedat sense plaça 44 preinscrits, un 49% del total. A banda de la nota, per entrar-hi també s'han de realitzar unes proves físiques prèvies a la publicació dels resultats d'accés, el cost de les quals és de 49 euros, tal com comenta Sierra. El Batxillerat Esportiu de Futbol permet els llicenciats cursar cicles formatius de grau superior o estudis universitaris i treballar com a entrenador o àrbitre, a banda de poder dur a terme altres activitats relacionades amb el futbol. A banda de Tarragona, l'ensenyament es realitza també a les ciutats de Lleida, Barcelona, Vilafranca del Penedès i Vic.