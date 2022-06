L'Hospital Joan XXIII es prepara per a la tecnologia sanitària del futur

Renova l'emmagatzematge del seu Centre de Processament de Dades per millorar-ne el rendiment

Actualitzada 21/06/2022 a les 21:04

L'Hospital Joan XXIII ha renovat el seu Centre de Processament de Dades (CPD) amb la finalitat de millorar el seu rendiment i optimitzar les prestacions i funcionalitats als seus aplicatius de negoci, tant actuals com futurs. Per a aquest projecte d'actualització, l'hospital ha confiat en les solucions d'emmagatzematge de NetApp i en el seu partner tecnològic ICOT.

Jordi Moix, cap de Tecnologia de la Informació del centre, explica que «l'Hospital Joan XXIII funciona com a centre educatiu amb unitats docents i hospital de dia. A més, té una àrea d'influència que comprèn 400.000 usuaris de les comarques del Camp de Tarragona i ofereix a tota la població una assistència de primer nivell».

Com a institució sanitària, les dades que maneja són altament sensibles i requereixen d'una protecció especial: la infraestructura del centre ha d'estar preparada davant qualsevol possibilitat de segrest de la informació en el qual es pugui vulnerar la privacitat. En aquest sentit, és essencial disposar de solucions que brindin la màxima seguretat actualizada i ofereixin la possibilitat de recuperació sense afectar el servei, en cas de patir un ciberatac.

L'actualització escomesa permet tenir una solució d'emmagatzematge unificada que proporciona tant l'emmagatzematge de bloc com el de fitxer, així com el sistema de còpies de seguretat. La solució de NetApp destaca per la seva escalabilitat, permetent créixer verticalment afegint safates de discos addicionals o horitzontalment en nombre de cabines, ja sigui en el CPD primari o en el CPD de rèplica, així com en nous CPDs en el cas de projectes d'ampliació.