L'Ajuntament dignifica les instal·lacions del camp de futbol de Bonavista

L'actuació ha consistit en reparar la coberta exterior i el sostre del vestíbul d'entrada als vestidors per evitar les filtracions d'aigua

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:28

L'Ajuntament de Tarragona ha reparat diversos espais de les instal·lacions del camp de futbol de Bonavista. Les actuacions realitzades han consistit en millorar l'estat de la coberta exterior i alguns interiors.La consellera d'Esports, María José López, posa en valor la millora a l'equipament esportiu. «Des que vam entrar al govern, una de les nostres prioritats és posar al dia les instal·lacions que durant anys no han rebut gairebé inversions. És necessari que equipaments públics estiguin en condicions perquè la pràctica esportiva, el dia a dia de les persones que les utilitzen, sigui millor», expressa López.Respecte a la coberta exterior de xapa, s'ha treballat el pla horitzontal omplint amb escuma de poliuretà o polímer de poliuretà els forats existents. Aquells més grans, també s'han impermeabilitzat amb fibra de vidre i pintura de color blanc. D'altra banda, s'han repassat cadascun dels cargols d'unió, les esquerdes i les possibles entrades d'aigua amb pintura elastòmera, la qual es caracteritza per ser molt flexible i tenir propietats impermeables, a més de protegir les superfícies contra la formació de fongs.A l'interior de les instal·lacions, s'ha dut a terme una reparació del sostre del vestíbul d'entrada als vestidors. Els treballs han consistit en sanejar amb guix i pintura les parts en mal estat. La finalitat és impedir les filtracions d'aigua a l'interior. El consistori, amb aquestes reparacions, pretén dignificar l'espai utilitzat pels equips de futbol del barri. López assegura que continuaran treballant per millorar altres equipaments esportius de la ciutat: «Seguirem dignificant aquestes instal·lacions perquè hi apostem de forma absoluta». Aquestes reparacions les considera «imprescindibles».