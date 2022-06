«Estic més a prop de no presentar-me a les eleccions que de fer-ho»

Dídac Nadal aposta per trencar amb l'estructura de partits i fer llistes obertes en qualsevol cita electoral

Actualitzada 21/06/2022 a les 20:51

— Estic satisfet de la feina feta, tot i que encara hi ha feina a fer. Quan vaig arribar, ens vam marcar objectius a curt, a mig i a llarg termini. A curt termini, hem dut a terme un programa d'accions immediates per a què el comerç i la ciutat se sentissin vius. Aquesta tasca ha estat més fàcil perquè hem comptat amb la inestimable col·laboració de l'equip de l'Empresa de Mercats. Sense ells no hagués estat possible. A mig termini, amb la col·laboració de l'Institut Vidal i Barraquer, ens hem marcat la fita de tenir una base de dades actualitzada que ens permeti una relació directa amb els comerços de la ciutat. En aquest mig termini també incloc la llei d'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana), que sabem que funciona i on la Conselleria només ha de fer de suport perquè la iniciativa ha de ser privada. Per últim, a llarg termini, hem d'aconseguir tirar endavant el Pla d'Usos de Comerç de la ciutat. Per millorar el comerç, necessitem millorar la seguretat, la neteja, la il·luminació... i aquest pla ha d'incloure tot això.— Si faig una diagnosi de quan vaig entrar, el mercat central podia sobreviure perquè és un model d'èxit, però la resta de mercadets i mercats eren molt fràgils. Ara no poso en dubte la supervivència ni l'èxit de cap d'ells dins de la diversitat d'oferta de mercats i mercadets que tenim. He de dir que el mèrit no és meu, sinó de l'equip de l'Empresa de Mercats. Hem fet dues coses: feina interna per posar l'empresa amb els estàndards de 2022 i, alhora, hem fet feina fora, revitalitzant els mercats i mercadets.— Cal donar-li temps per consolidar-se, però acabarà sent com el mercat del Fòrum. Ningú té dubte de l'arrelament i la història del mercat del Fòrum. A la plaça dels Carros estem en el camí. Estem fent accions molt modestes però, sumades, acabaran resultant. És important, però, que els polítics siguem capaços d'executar les propostes que surten dels processos participatius. Podem fer moltes accions, però els bancs han d'estar nets per seure-hi, el paviment ha d'estar nivellat per a què la gent no caigui... Sense això, la resta no funcionarà.— N'estic molt satisfet. Ara, els turistes ja tenen una referència de l'art urbà a Tarragona i s'ha convertit en un atractiu més de la ciutat. Estem convertint elements deteriorats en un atractiu i la ciutadania ja comença a fer propostes. Ara, per exemple, ens han proposat fer alguna cosa a la bastida de Ca l'Ardíaca i és un dels punts que estem treballant.— Gran part dels meus amics i amigues estan a JuntsXCat. No tinc discrepàncies amb cap de les persones d'aquest partit a Tarragona. On sóc crític és amb els partits com a tal per definició i més en l'àmbit local. Ara hi ha massa partits, s'han fragmentat molt les organitzacions polítiques i, per tant, aquestes organitzacions tenen una necessitat, que els seus petits partits siguin grans. Quan aquesta necessitat dilueix l'objectiu principal de la política local, que és la ciutat, és quan sóc crític. I això és el que ha passat amb JuntsXCat. Tinc una vinculació emocional forta amb el partit per tot el que ha passat a nivell de país, però, en l'àmbit local, cal treballar per la ciutat, no per fer créixer un partit.— No ho sé encara, però, ara mateix, estic més a prop de no presentar-m'hi que de fer-ho. Si no estic emocionalment vinculat a cap partit, no puc anar sota les sigles de cap d'ells.— Les candidatures de plataformes populars i d'una sola persona tampoc han tingut èxit enlloc. Per tant, tampoc ho veig. Actualment, estem tan vinculats i acostumats a l'estructura de partits, que no ens passa ni pel cap fer llistes obertes, que és el que caldria en qualsevol cita electoral. A més, els antecedents ens indiquen que, amb una candidatura local podria optar a l'alcaldia amb èxit? És massa agosarat.