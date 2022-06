El Serrallo celebrarà Sant Pere amb concerts, correfoc, castells i devoció al patró

Els actes començaran aquest divendres i s'allargaran fins al 3 de juliol

El Serrallo ja ho té tot a punt per a començar les festes en honor al seu patró Sant Pere. Els actes començaran divendres i s'allargaran fins al diumenge 3 de juliol. El sopar popular i l'amenització musical del DJ Rayo donaran el tret de sortida. Dissabte es podrà gaudir d'una àmplia varietat de propostes. Al matí, s'oferiran viatges en golondrina, hi haurà inflables per la canalla i un concert vermut. A la tarda, el Museu del Port acollirà el concert L'Aigua infinita, cançons de la mar, a càrrec del Cor Ciutat de Tarragona i amb el muntatge visual de Pep Escoda. Es faran dues sessions, a dos quarts de 8 i a dos quarts 9 del vespre. La jornada clourà amb el sopar popular, el correfoc dels Diables Voramar i una revetlla amb la Banda Neon i DJ Rayo. El primer cap de setmana de festes al Serrallo acabarà nous viatges en golondrina, d'11 a 12 del matí, un concert de gralles que anirà acompanyat de musclada i vermut. A la tarda, es viuran els cossos i cucanyes, a partir de dos quarts de 7.Les activitats es reprendran la vigília del patró al vespre, amb un nou sopar popular, que es farà de 9 a 11. Quan finalitzi, l'Orquestra Melodia amenitzarà la revetlla popular fins ben entrada la matinada. La tradició i la devoció marcaran la diada de Sant Pere. S'oficiaran dues misses a l'Església del Serrallo, una de solemne a les 9 del matí i la dedicada al patró a les 12 del migdia. I serà a la tarda quan la imatge de Sant Pere sortirà del temple a les espatlles dels confrares i tornarà a recórrer en processó els carrers del barri. La processó és el moment àlgid de la celebració, especialment quan retorna al temple i els confrares pugen les escales, amb la imatge a coll, a genolls.Els actes s'allargaran tota la segona setmana de festes. Dijous 30 de juny, serà el torn del concert d'Ellas Music Band, a les 10 de la nit a la marquesina del Port. Dissabte 2 de juliol a la tarda, es podrà gaudir d'una diada castellera, on els de la camisa blava mostraran les seves millors construccions. A la nit serà el torn de les havaneres, un dels imprescindibles al Serrallo, amb el grup Xató. L'última jornada de les festes, diumenge 3, s'oferirà una sardinada popular a partir de les 12 del migdia, que serà solidària amb La Muntanyeta.