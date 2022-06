Busquen els biomarcadors clau per millorar l'abordatge de l'obesitat infantil

El projecte europeu el coordina un equip d'investigació de l'IISPV-CERCA i de la URV

Investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)-CERCA i de la URV estan realitzant un estudi que permetrà conèixer què passa dins del nostre organisme quan hi interaccionen aspectes clau per a la salut com són els hàbits alimentaris i de la son, l'exercici físic, els condicionaments de l'entorn en el que vivim o la genètica. Totes aquestes interaccions juguen un paper clau en l'elevada incidència de l'obesitat i les malalties en la societat.Segons la Verònica Luque, investigadora de la Unitat d'Investigació en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà (URPNDH), «el resultat de la interacció de la dieta, l'entorn, els horaris del dia, la genètica, el medi ambient o l'activitat física es pot estudiar en uns marcadors presents a la sang i a l'orina anomenats metabòlits. Per això, en estudiar-los podrem conèixer com aquests hàbits interaccionen entre elles i tenen efectes diferents per a cada persona conduint o bé cap a la salut o bé cap a la malaltia».En l'estudi hi participen 3.300 nens i infants d'entre els 0 i els 18 anys, entre ells pacients de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.Els principals biomarcadors identificats en aquest estudi seran recollits en una aplicació web amb vistes a una aplicació en l'àmbit de la investigació i de la pràctica clínica, per tal que els i les professionals puguin prendre millors decisions per millorar la salut de les persones.L'estudi ha estat finançat per l'Instituto de Salud Carlos III i els fons Next Generation EU. També ha rebut finançament per part de l'European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme.