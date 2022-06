Un veí de Tarragona amb una lesió medular espera una cadira de rodes des de fa quatre mesos

«Estan condicionant la meva vida i ho pago tant a nivell físic com mental», expressa Tino Osuna

Actualitzada 20/06/2022 a les 20:51

«Estic desesperat. Porto quatre mesos sense cadira de rodes». Tino Osuna, veí de 50 anys de Sant Pere i Sant Pau amb una lesió medular completa, espera des de febrer que la seva mútua li faciliti una nova cadira de rodes per tal de poder sortir de casa i guanyar certa independència. La comanda va arribar després que se li trenqués la que tenia.

Osuna va patir un accident laboral fa gairebé 18 anys, a l'octubre de 2004, que li va provocar una lesió medular completa. Viu a Sant Pere i Sant Pau amb els seus pares, els quals l'ajuden a realitzar diferents tasques. Tot i això, assegura que amb la cadira de rodes pot ser força autosuficient: «Amb la cadira m'apanyo força bé. Porto una vida el més digna possible dins de les possibilitats». Tanmateix, demana que no li posin «més pedres al camí», ja que des de fa quatre mesos, quan se li va trencar l'antiga cadira de rodes, està esperant una nova. «Estic desmoralitzat amb el que estic vivint», apunta.

Segons exposa Osuna, va sol·licitar-la el mateix febrer a la seva mútua, la Mutua Universal de Tarragona. «En aquest temps he caigut dues vegades al terra i he hagut de cancel·lar tres visites mèdiques perquè no em puc desplaçar», explica. «Estan condicionant totalment la meva vida i ho estic pagant tant a nivell físic com mental», afegeix.

En trencar-se l'antiga cadira, va utilitzar una altra que tenia d'emergència, però com el seu estat no era l'ideal, també se li va acabar malmetent. «Reclamo la cadira que em pertoca. Cada cinc anys es pot demanar una de nova. He trigat en demanar-la, i entenc que puguin demorar-se una mica, però ja no hi ha justificació», comenta Osuna, qui afirma estar desesperat.

Osuna explica que a l'abril li van assegurar que en dues setmanes ja li hauria arribat, però encara espera. Tal com assenyala, la mútua li va dir en un primer moment que hi havia problemes amb el proveïdor, motiu pel qual es retardava la comanda. Ara, el problema és per manca de materials, afirma Osuna.

Des de la mútua, afegeix, li han garantitzat que a finals de juny o principis de juliol tindrà ja la nova cadira, però després de quatre mesos es mostra desconfiat. D'altra banda, «l'Ortopèdia –fa d'intermediària entre ell i la mútua– anava a llogar-me una cadira de rodes per mediació de la mútua, mentre esperava la nova, però aquesta cadira que m'oferien era 15 centímetres més llarga i anava malament», manifesta.

Osuna es passa les 24 hores del dia al llit i segueix esperant una solució per poder tornar a la normalitat: «Vull recuperar la vida social».