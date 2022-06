Ricomà vol impulsar la cohesió social i la sostenibilitat per «transformar» Tarragona

L'alcalde de Tarragona posa en valor la gestió de la covid i les inversions rebudes en una conferència sobre la ciutat

21/06/2022 a les 20:57

Lideratge

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha posat com a objectius de futur impulsar la cohesió social i la sostenibilitat per «transformar» la ciutat. El batlle ho ha exposat en la conferència sobre l'estat de la ciutat que ha pronunciat aquest dimarts. Ricomà ha posat en valor la gestió de la covid del seu govern, juntament amb el Pla de Reactivació Socioeconòmica, així com les inversions que han aconseguit d'altres administracions que suposaran una injecció de més de 350 MEUR públics que s'executaran el pròxim mandat, ha destacat. Alhora també s'ha marcat com a objectiu l'aposta pel «turisme sostenible» i la implantació de noves infraestructures, com el tren-tramvia del Camp de Tarragona.Respecte la cohesió social, ha expressat la rellevància «d'apostar per la rehabilitació i la regeneració urbana» per evitar «la degradació de la ciutat històrica», així com «posar límits al creixement en extensió». Sobre la sostenibilitat ha defensat que «no és una opció» sinó «una obligació ètica en un marc d'emergència climàtica». En aquest àmbit ha recordat la creació de carrils bici, la inversió en transport públic i la implantació de la velocitat màxima de 30km/h per als vehicles.També ha parlat de turisme sostenible, que al seu parer és el que s'ha de potenciar: «Tarragona ho té tot per rebre els nostres visitants: un patrimoni monumental, natural, cultural i gastronòmic del màxim nivell», ha afirmat.Ricomà ha comentat que «el Camp de Tarragona, amb Tarragona al capdavant, ha de ser la punta de llança del reequilibri territorial de Catalunya». En aquest sentit hi han d'ajudar noves infraestructures com el tren-tramvia i l'execució d'un nou traçat ferroviari que permeti que les mercaderies passin per l'interior, i no pas per la línia de la costa com ara.Mercaderies que tenen com a punt important de pas el Port de Tarragona i el complex petroquímic. El batlle ha dit que des del seu govern acompanyen «la indústria en els seus moviments estratègics cap a la transformació energética», i que són «els primers defensors de les xarxes tancades de subministrament elèctric» que les permeti «competir mundialment».Altres aspectes que ha destacat Ricomà han estat el paper transformador de la cultura, l'aposta per polítiques feministes o la reducció dels delictes mitjançant la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.Finalment, ha reconegut que l'espina que li ha quedat clavada ha estat no poder tirar endavant els consells de districte. «És un projecte de ciutat que requereix un consens molt ampli. Òbviament no hi renunciem», ha dit ja pensant en la propera legislatura.