La Palmera acollirà el Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya

La cita serà tots els dimecres de juliol a la nit

Actualitzada 21/06/2022 a les 18:14

Tarragona acollirà la primera edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya (FICAC), en el marc del Festival d'Estiu La Palmera. La iniciativa està impulsada per l'entitat CinemÀfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta proposta gratuïta, que també es podrà veure en altres municipis de Catalunya, compta amb el suport de la conselleria de Cooperació i se celebrarà els dimecres 13, 20 i 27 de juliol a les 22 h a l'Espai Jove La Palmera.Segons el conseller de Cooperació, Hermán Pinedo, «amb aquest festival de cinema es vol contribuir a la construcció d'una societat catalana antiracista, intercultural i cohesionada».Les projeccions, que comptaran amb sessions de cinefòrum, pretenen donar al públic diferents perspectives de la cinematografia africana i posar sobre la taula les noves mirades i narratives d'aquest cinema que se centra en tres eixos: migracions, colonialisme i feminismes.La cartellera d'aquest festival compta amb els títols We exist tour project de Lucian Segura (dia 13), L'escriptor d'un país sense llibreries de Marc Serena (dia 20) i Astel de Ramata-Toulaye Sy i La petite vendeuse du soleil de Djibril Diop Mambèty (dia 27).Paral·lelament al festival, durant el mes de juliol es pot visitar al Mercat Central de Tarragona l'exposició The Backway, un projecte de Ruido Photo sobre la ruta migratòria des de l'Àfrica de l'Oest cap a Europa per respondre què passa abans d'arribar al Mediterrani. I també, un microcicle en línia que ajudarà a contextualitzar el festival amb publicacions d'articles sobre el continent africà i les seves diàspores.