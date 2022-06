La Generalitat distingeix a Tarragona Fondistes per la campanya 'Sang Silvestre'

Coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang

Actualitzada 21/06/2022 a les 08:15

La campanya anual del Club Esportiu Tarragona Fondistes, 'Sang Silvestre', ha rebut la distinció per part del govern de la Generalitat per la seva contribució en la promoció de la donació de Sang.El Palau de la Generalitat va ser l'escenari, el passat 14 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, d'un acte de lliurament de distincions a persones i entitats que ajuden a la tasca de la donació En l'acte hi eren presents el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller de Salut, Josep Maria Argimón i representants del Banc de Sang i Teixits, de la federació de Donants de Sang de Catalunya i de la Creu Roja, entre d'altres.El president de Tarragona Fondistes, Josep Maria Estelrich, va ser l'encarregat de recollir la placa commemorativa de mans del president de la Generalitat.

La 'Sang Silvestre' és una campanya solidària que consisteix a regalar una inscripció gratuïta per a la cursa BBVA Sant Silvestre del 31 de desembre, amb tots els efectes, a canvi d'una donació al Banc de Sang de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per gentilesa del BBVA.



Es fa durant el mes de novembre i desembre, uns mesos que estadísticament les donacions baixen. Durant aquest període també es pot donar sang al Dorsal Zero col·laborant en la campanya a canvi de res.



Es tracta d'una campanya plenament consolidadad, que ja porta quatre edicions consecutives, incloent-hi l'any de la pandèmia, amb 1206 donacions.