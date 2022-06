La Flama del Canigó arribarà aquest dijous als barris de Ponent de Tarragona

És un dels elements clau de la revetlla de Sant Joan

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:18

La Flama del Canigó arribarà, per segon any consecutiu, als barris de Ponent de Tarragona de la mà del Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. La Flama arribarà la tarda d'aquest dijous, 23 de juny, a la Rambla de Bonavista, on s'han organitzat un seguit d'activitats per celebrar la seva arribada.A les 17.30 h es farà la rebuda de la Flama del Canigó, acompanyada de la música dels Diables Foc i Gresca. A continuació hi haurà una sessió de contacontes amb Karme González i, en acabar, un taller de bombolles de la Bruixa Tramuntana.A partir de les 19 h es podrà venir a recollir el fanalet amb la Flama del Canigó, per dur-lo a les revetlles particulars. A les 20 h, hi haurà sopar de carmanyola amb coca de Sant Joan i cava cortesia del Fòrum Espai Cultural i música ambiental.Finalment, a les 12 de la nit s'encendrà, amb la Flama del Canigó, la foguera de Sant Joan del barri de Parc Riu Clar.La Flama del Canigó és un dels elements clau de la revetlla de Sant Joan. Cada any, la Flama baixa del cim del Canigó, situat a la Catalunya Nord, per encendre els focs de Sant Joan als diferents pobles i donar així el tret d'inici a la revetlla.