Ferida greu una veïna de Tarragona en caure per un barranc a Barbastre

La Guàrdia Civil l'ha buscat durant dues hores i mitja, perquè la dona ha avisat però no sabia on era

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:53

Una veïna de Tarragona de 74 anys ha resultat ferida greu en un accident de trànsit aquest dimarts a Barbastre, a la carretera N-230, després que el cotxe que conduïa hagi sortit de la via pel marge esquerre a l'altura del quilòmetre 80 i hagi caigut, després, per un barranc d'uns 60 metres. El sinistre ha tingut lloc cap a les tres de la tarda. Ha estat la mateixa dona la que ha avisat els serveis d'emergència, però no ha pogut ubicar el lloc on era amb precisió perquè es trobava desorientada. Segons la Guàrdia Civil ha donat un marge d'uns 30 quilòmetres. Els agents han buscat marques a la carretera però no n'han trobat i han començat una batuda a peu. Cap a dos quarts de sis una patrulla de trànsit de Barbastre ha localitzat el vehicle.Un cop s'ha trobat el cotxe, a uns 60 metres de la carretera en una zona de barranc, els equips d'emergència han tret la dona del vehicle i l'han immobilitzat en una llitera, on ha rebut la primera atenció mèdica.Després ha estat evacuada fins a la carretera, on l'espera una ambulància que l'ha traslladat a l'Hospital de Barbastre.