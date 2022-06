Els veïns de Pere Martell reclamen al consistori tarragoní una resposta més intensiva

Temen que les millores durin setmanes i no descarten mobilitzacions

Actualitzada 20/06/2022 a les 20:30

Les associacions de veïns del carrer Pere Martell i Verge del Carme no han rebut amb acord la resposta que els va donar l'Ajuntament a la pregunta que van presentar divendres passat, en la qual reclamaven saber en quina situació estaven els treballs d'execució de les reformes al barri que es resumien en la moció que havien presentat l'any anterior i que es va aprovar per unanimitat. La preocupació dels veïns no va disminuir malgrat que l'equip de govern afirmés que s'estaven duent a terme alguns actuacions.

La presidenta de l'associació de veïns de Pere Martell, Lorena Holm, després d'admetre que en els darrers temps s'ha notat més la presència d'equip de neteja, ha indicat que «hi ha persones, al nostre bari, que temen que aquests millores siguin només per unes setmanes. Volen que siguin per sempre. Per això necessitem una resposta. Una resposta més intensiva arreu. No entendrem que, d'aquí a dues setmanes, les coses tornin a estar com sempre han estat».

Holm creu també que la problemàtica de Pere Martell i el Parc de la Ciutat no es deu només a un problema de neteja, sinó que cal arribar a una bona convivència entre les veïns i les persones sense llar que s'han quedat a viure a la zona. «Nosaltres, com a ciutadans, tenim obligacions, però ells també», afirma,

No descarta, tampoc, que en col·laboració amb les altres entitats del barri, s'hagi de convocar una manifestació: «No deixarem que els coses baixin. Si veiem que baixen, ens hi posarem. Però el primer pas és que els carrers estigui bé i hi hagi una bona convivència».

La presidenta també remarca que, finalment, els problemes hagin quedat demostrats, i ja no es tracti només d'un afer de «percepció», tal com l'equip de govern deia al principi.