Els veïns de Llevant de Tarragona volen reunir-se amb la consellera de Drets Socials

Reclamen a l'Ajuntament l'enregistrament d'una videoconferència entre veïns i consistori en la qual, suposadament, es va parlar de menors

Actualitzada 20/06/2022 a les 20:14

Els veïns de l'Associació de Boscos de Tarragona han demanat formalment una reunió entre la seva entitat i la Consellera de Drets socials, Violant Cervera, per presentar-li el seu punt de vista sobre la polèmica de la Ciutat del Repòs i de Vacances. Al mateix temps, han sol:licitat a l'Ajuntament l'enregistrament de la darrera videoconferència que aquesta associació va tenir amb l'alcalde, Pau Ricomà, i el regidor de Territori, Xavier Puig, sobre la mateixa qüestió. L'objectiu des veïns seria demostrar que ells no han fet circular en primer terme el rumor dels menors estrangers no acompanyats i que les seves preocupacions són legítimes.

En la carta adreçada a la consellera Cervera, expliquen que ella mateixa va dir, el 14 de març passat, que aquest espai «tindria com una funció erigir-se com a laboratori sobre salut emocional per promocionar-ne la investigació, la divulgació, la supervisió i la formació».

Preocupació

Aquest anunci, segons l'associació «va provocar una gran preocupació i inquietud entre els veïns de Boscos de Tarragona», li diuen a la carta, abans d'explicar-li els resultats de la consulta veïnal, on «el 95% van votar en contra que l'equipament pugui destinar-se a menors amb riscos psicosocials».

Per totes aquestes raons, el president de l'associació de veïns, Josep Solé, demana una trobada amb la consellera «per tal de poder explicar-li personalment les preocupacions i sentiments dels veïns».

Però aquest no ha esta l'únic tràmit que ha fet l'associació de Boscos. També s'ha adreçat a l'Ajuntament demanant la gravació d'una trobada ja que, segons el document, «durant el mes de desembre de l'any 2020 l'alcalde i el conseller Xavier Puig varen mantenir una videoconferència amb diversos membres de la junta directiva de l'associació de veïns Mas Vilà de Boscos de Tarragona, en la qual es va parlar àmpliament del projecte de rehabilitació de l'antiga Ciutat del Repòs i de Vacances i de la seva futura destinació com a alberg juvenil».

Sota l'aparença neutra d'aquests textos, alguns veïns han dit que va ser aleshores que es van originar els primers motius que han posar ara sota alarma a alguns sectors dels barris de Llevant, i d'aquí el seu interès perquè es pugui determinar amb claredat l'origen dels rumors i la seva consistència.