Els sindicats denuncien el «col·lapse» en les cites per obtenir o renovar el DNI i el passaport

Segons CSIF, a Tarragona es donen hores amb retards de dos mesos

Actualitzada 21/06/2022 a les 14:46

Els sindicats han denunciat aquest dimarts el col·lapse en les cites per obtenir o renovar el DNI i el passaport. CCOO, UGT i CSIF han advertit que les més de 2.500 places vacants asseguren un estiu difícil per a la ciutadania, en un període on la demanda creix per les vacances i els viatges. Les organitzacions sindicals reclamen que s'ocupin aquestes vacants, que no són policials, i denuncien un abandonament d'aquest servei. Segons CSIF, a Catalunya es donen hores amb retards de fins a dos mesos.