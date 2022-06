Els hostalers de Corsini i el seu entorn podran tenir barra de bar per Sant Joan

Aquest servei és l'alternativa per als negocis que hauran de retirar la seva terrassa per la revetlla

Actualitzada 20/06/2022 a les 21:17

Els hostalers amb autorització per tenir terrassa a plaça Corsini i el seu entorn podran tenir barra de bar durant la revetlla de Sant Joan. Aquest permís pretén compensar els negocis que hauran de retirar la seva terrassa durant el vespre del dia 23 de juny a la plaça Corsini i els carrers de Governador González, Soler, Reding i Lleida. La barra podrà estar instal·lada fins que acabi la revetlla, a les 5 de la matinada.

L'Ajuntament vol fer compatible la revetlla amb l'activitat comercial. D'altra banda, apunta que els establiments que venguin begudes a l'espai públic ho hauran de fer en un got de plàstic reutilitzable, homologat i recomanat per a tal ús. D'aquesta manera, prohibeix els gots de plàstic d'un sol ús i la venda de begudes en envasos de vidre o llauna. També remarca que és obligatori mantenir el servei de lavabo operatiu per als clients i en les adequades condicions d'higiene. En acabar l'activitat, els hostalers hauran de netejar la part de la via pública afectada i dipositar les deixalles en els contenidors corresponents.

Diferents hostalers podran formar part de la festa i oferir els seus productes durant la revetlla. El Frankfurt Joe, que ja va gaudir de la barra de bar l'any 2019, enguany la tornarà a instal·lar, segons comenta Melissa Córdova. «Tant de bo ens afavoreixi, ja que, encara que fins l'any passat vam tenir bona facturació, ara ha baixat la feina», expressa Córdova. El Piscolabis, ubicat a la plaça Corsini com el Frankfurt Joe, també disposarà de barra de bar.

La nit de Sant Joan, la Flama del Canigó sortirà des del pont del Francolí i, després de recórrer els carrers de Ramon y Cajal i Pere Martell, arribarà al Serrallo, on els Diables Voramar i la Víbria i la Vibrieta faran la proclama, encendran la foguera i cremaran el Ninot. Posteriorment, els grups de foc de la ciutat tornaran a ser protagonistes de la Cercavila, que anirà des de la Mitja Lluna fins a la plaça Corsini després de passar pel carrer d'Unió, la Rambla Nova i els carrers de Fortuny i del Governador González. A la plaça del mercat s'encendrà la foguera i es cremarà el segon Ninot.

La festa continuarà a la plaça Corsini amb les versions dels grups musicals La Prole Band i Star Ways.