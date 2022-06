El 'pistoler de Tarragona', afectat d'una lesió medul·lar, reclama l'eutanàsia

Marin Eugen Sabau va disparar contra els seus excompanys a les oficines de Securitas a la plaça de la Mitja Lluna

Actualitzada 21/06/2022 a les 10:17

El veí d'Alcover, d'origen romanès, Marin Eugen Sabau, que el desembre de 2021 va disparar contra els seus excompanys a les oficines de Securitas a Tarragona, ha demanat la mort assistida, segons que ha avançat la Cadena Ser Catalunya.Sabau, de 46 anys, està ingressat, complint condemna, a l'hospital penitenciari de Terrassa i pateix una lesió medul·lar des que va ser abatut pels Mossos d'Esquadra durant la seva fugida després d'atacar els seus excompanys.Segons ha explicat l'emissora, la petició de l'eutanàsia té l'aval del metge de Sabau, conegut com 'el pistoler de Tarragona' i la petició s'ha formalitzat al jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona, que és el que està investigant-lo per mitja desena d'intents d'homicidi, tinença d'armes i atemptat.Marin Eugen Sabau es va fer una «lesió medul·lar incompleta» quan l'equip els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir-lo a la masia abandonada on s'havia amagat, disparant-lo als braços i les cames. Segons han afirmat des de la Cadena Ser, després de la detenció, els metges van amputar-li una cama i la lesió medul·lar que pateix li provoca actualment «una important dependència i dolor neuropàtic».També segons l'emissora, algunes de les acusacions, que representen a diverses de les víctimes de l'atac de Sabau, demanaran que es paralitzi el procés d'autorització de l'eutanàsia.