«Aprovem la mobilitat sostenible, però no podem prescindir del cotxe»

Lorena de la Fuente i Ciutadans treballen per repetir els resultats de les últimes eleccions i volen ajudar els autònoms castigats per la pandèmia

Actualitzada 20/06/2022 a les 21:04

— Quines millores necessita Tarragona?

— En primer lloc, nosaltres no estem d'acord amb què el Banc d'Espanya es destini al Banc de la Ciència i el Coneixement perquè creiem que, per posar una sala d'exposicions, amb una botiga i una cafeteria, és millor anar al Palau de Congressos. Aleshores, considerem millor ubicar allà el Patronat Municipal de Turisme, que ara està en una zona de la Part Alta molt poc visible i, a més a més, els mateixos treballadors es queixen que els hi falta espai. D'altra banda, també creiem que la plataforma del Miracle no s'hauria de desmantellar, sinó rehabilitar la part superior i no eliminar el pàrquing dissuasori, que és molt útil. A l'estiu, tota la gent que no viu al centre de la ciutat o és d'altres poblacions necessita el cotxe per anar a la platja. I la resta de l'any hi ha moltes esportistes que van a córrer o gent que hi va a passejar.



— Una de les inversions importants del govern actual és apostar per la mobilitat sostenible. Què n'opina?

— Ens sembla bé apostar per la mobilitat sostenible, però la manera en la que s'ha dut a terme no és la més correcta. Estèticament queda fatal la ciutat amb els carrils bici. Han fet un desastre. I tampoc funcionen massa bé perquè no hi ha gaire gent que vagi en patinet elèctric. A més, quan hi van es produeixen actes incívics, com ser més d'una persona sobre el vehicle, parlar per mòbil o escoltar música. Insisteixo que estem a favor de la mobilitat sopstenible, però no com s'està duent a terme. I és important saber que aquest equip de govern vol prioritzar que les persones es desplacin a peu, en bicicleta o en patinet. En segona posició, aniria el transport públic i, en última posició, els cotxes particulars. Però Tarragona no és Àmsterdam. Té moltes pujades i no podem deixar arraconat totalment el cotxe. Ara estan arribant els cotxes elèctrics, amb la qual cosa no es contaminarà tant. Està molt bé que hi hagi gent que vulgui anar en patinet, però no el podem convertir en el nostre mitjà de transport principal.

— En l'àmbit de la seguretat, creu que calen millores?

— S'estan donant capítols molt repetitus de pintades a parets, murals, portals… A més, es trenquen vidres de cotxes per robar, es cremen contenidors, es calcinen motocicletes. Reivindiquem que hi hagi més policia de proximitat, més Guàrdia Urbana i més Mossos d'Esquadra. També reivindiquem la instal·lació de càmeres de videovigilància perquè creiem que és un mètode molt important per identificar el presumpte infractor dels fets, a banda de ser un element dissuasori. L'equip de govern al principi no es prenia seriosament la instal·lació de càmeres, però ens alegrem que per fi ens hagin fet cas i hagin instal·lat unes quantes i tinguin intenció d'instal·lar-ne més.



— El nou candidat del PSC i excandidat de Ciutadans, Rubén Viñuales, comenta que vol millorar la vida als barris.

— Nosaltres volem donar suport i ajudes als barri perquè estan molt abandonats i oblidats tant per l'equip de govern actual com pel PSC. Els barris no porten només tres anys oblidats, també ho estaven quan hi havia el PSC. Per la nostra part, també prioritzem la lluita contra la corrupció, i això sembla que el PSC no ho té massa clar. També prioritzem la transparència en l'administració, la neutralitat en les institucions i el bilingüisme, perquè creiem que és tant important el castellà com el català. Vivim a Catalunya, que no és un país, és una comunitat autònoma, i el nostre país és Espanya. Catalunya té dues llengües oficials, i són tan importants l'una com l'altra. Com més llengües aprenem, millor, ja que tindrem un major enriquiment personal. D'altra banda, volem donar suport a les famílies, les empreses i els autònoms que han estat castigats per la pandèmia. Aquestes serien les nostres prioritats. Si el senyor Viñuales ja no forma part de Ciutadans, serà perquè aquests eixos han deixat de ser prioritaris per a ell. No obstant, li desitgem el millor en el terreny personal.



— Si existís la necessitat de fer un pacte amb el PSC, es sentirien còmodes?

— Tarragona no pot continuar amb l'equip de govern actual, perquè no funciona i la ciutadania ho sap. Arribaran les eleccions i la gent haurà de pensar si vol un canvi. Nosalters pactaríem amb aquells partits que compartissin les nostres prioritats. Si el PSC les compartís, no tindríem cap problema, però cal saber quines en té, perquè no oblidem que van estar dotze anys governant i Tarragona tampoc estava bé.



— Ciutadans a nivell estatal ha perdut molt suport. Com influeix a Tarragona?

— Sabem que Ciutadans no està passant pel seu millor moment i que la política municipal és molt diferent a l'autonòmica i l'estatal. Què vull dir amb això? Tu pots fer molt bona feina, però si les coses a dalt no funcionen, això acaba perjudicant en l'àmbit municipal. Nosaltres treballem per intentar consolidar-nos i obtenir els mateixos resultats de fa tres anys a les darreres eleccions. Hem de treballar amb optimisme i treure la nostra millor versió per obtenir els millors resultats possibles.