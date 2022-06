Tretze concerts simultanis commemoraran el Dia Europeu de la Música a Tarragona

La iniciativa de la Coordinadora de Corals de la ciutat se celebrarà en diferents espais de la Part Alta

Tarragona celebrarà aquest dimarts el Dia Europeu de la Música amb una jornada de concerts de cant coral. Hi participaran un total de tretze agrupacions que oferiran una mostra del seu repertori en un seguit de concerts simultanis que començaran a les 19 hores i es repartiran per diferents escenaris de la Part Alta, per finalitzar amb una cantada conjunta a la plaça de la Pagesia a les 22 hores.Pel que fa a les formacions participants a la jornada de Tarragona Canta!, la Coral Singtònics (19 h) i Sons de Gòspel (19.30 h) actuaran a l'Antiga Audiència; les corals Harmonia (19.30 h), Sageta de Foc (20.15 h) i el Cor Mos Cantars (21 h) a l'església de Sant Miquel del Pla; la Coral InCrescendo (20.15 h) i Ars música (21 h) a l'església de Lestonnac-Ensenyança; les corals Concordie (20.15 h) i de la URV (21 h) a l'església de les Carmelites; la Coral del Serrallo (20.15 h) i l'Orfeó de la URV (21 h) a l'església de la Trinitat; i els cors Xera (20.15 h) i DaCapo (21 h) a l'església de Sant Llorenç.Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, està organitzada per la Coordinadora de Corals de Tarragona, una entitat que aglutina la major part d'agrupacions de cant coral no professionals de la ciutat i que té com a objectiu promoure i donar visibilitat al cant coral.