Tarragona Impulsa ajuda a seleccionar el personal per la botiga de Bricomart

Dijous passat es va realitzar una sessió informativa, on van detallar els diferents perfils que l'empresa busca

Actualitzada 20/06/2022 a les 12:04

El passat dijous 16 de juny es va celebrar a Tarragona Impulsa un Marketplace per tal de seleccionar 100 persones per a diferents llocs de treball a Bricomart, en una jornada informativa, on hi va haver gairebé el doble d'assistents.Amb aquesta sessió els responsables de Recursos Humans de l'empresa van explicar la filosofia i les tasques a dur a terme i van detallar els diferents perfils que s'anaven a seleccionar. A partir d'aquí, Bricomart, amb el suport de Tarragona Impulsa, seleccionarà i contactarà amb les persones que compleixin els requisits, per tal d'iniciar també les sessions de formació i poder afrontar el procés satisfactòriament.El conseller de Desenvolupament Econòmic, Manel Castaño, ha destacat la importància d'un treball coordinat com aquest ja que suposa «un clar exemple del que és Tarragona Impulsa», que treballa «per col·laborar amb les empreses, en l'entorn públic per tal que arribi al major nombre de gent possible i perquè tothom tingui les mateixes possibilitats». Així mateix Castaño destaca que «ajudar a generar nous llocs de treball sempre és una bona notícia per la ciutat».