Sessió de cinema solidari a Tarragona per recollir fons per a un centre infantil a Ucraïna

Actualitzada 20/06/2022 a les 11:13

L'Associació d'Ucraïnesos de Tarragona 'Khortytsya' ha organitzat aquest dilluns una sessió de cinema per recollir fons per al Centre de Rehabilitació Infantil d'Uman, a la regió ucraïnesa de Cherkasy. La cita serà a les 19h, al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. El treball que es projectarà és el drama ucraïnès Madre de Apóstoles. L'entrada és gratuïta, però es recolliran aportacions voluntàries.La iniciativa compta amb el suport del Consolat General d'Ucraïna a Barcelona, i la pel·lícula serà presentada pel seu director, Zaza Buadze, i el productor Dmytro Ovechkin.La pel·lícula, que ha estat reconeguda amb prop de 60 premis arreu del món, està basada en fets reals, i vol ser un homenatge a totes les mares que han perdut els seus fills a la guerra, a la vegada que mostra els horrors de les confrontacions bèl·liques (odi, traïció, intimidació o assassinat). Així, l'espectador veu la imatge completa de la tragèdia, i com el país ha quedat en runes, no només materials, sinó també pel que fa al cos i l'ànima dels seus habitants.