Les peticions per instal·lar plaques solars enguany superen les de 2021

L'Ajuntament ha tramitat 222 sol·licituds fins al juny, una xifra que ja supera les 131 llicències de l'any passat i les 22 de 2020

Actualitzada 19/06/2022 a les 19:23

L'energia solar s'estén a Tarragona. En aquest 2022, l'Ajuntament ja ha tramitat 222 nous expedients per instal·lar plaques fotovoltaiques, mentre que l'any passat la xifra total de llicències va arribar a 131, un número que ja suposava un immens creixement. Les ajudes administratives, l'increment del preu de l'electricitat, la promoció i la consciència social han esdevingut factors clau en la dinamització de l'energia solar, segons destaquen des de Sun Systems Group, empresa tarragonina dedicada a la promoció, realització i execució de projectes fotovoltaics, termodinàmics i tèrmics tant per al sector industrial com per a particulars.

Un altre dels aspectes a tenir en compte a l'hora de valorar l'augment de plaques fotovoltaiques és la fi de l'impost al sol l'any 2019. Aquesta mesura, introduïda durant el mandat del Partit Popular a l'estat espanyol, obligava els autoconsumidors d'energia renovable a pagar una taxa per contribuir al sistema elèctric. La derogació d'aquest impost i les ajudes dels ens públics van potenciar el seu ús. L'Ajuntament de Tarragona, des de l'aprovació al plenari l'estiu passat, cobra el 50% de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) als veïns que instal·len sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Tal com es va anunciar, aquesta bonificació tindrà una durada de cinc períodes impositius.

El responsable de l'àrea d'autoconsum de Sun Systems Group, Òscar Aduà, explica que, a banda dels beneficis fiscals, la població cada vegada té més consciència mediambiental. «És un cúmul de factors», manifesta. En aquest sentit, també assenyala que s'ha de tenir en compte l'augment de la promoció per televisió o xarxes socials. Les ajudes europees i la pujada de preu de la llum també hi influeixen.

«A Tarragona s'ha multiplicat molt el nombre de plaques fotovoltaiques. Ens truca una gran quantitat de gent», expressa Aduà sobre la situació a la ciutat, tot i que Sun Systems opera a tot Catalunya. Les dades recollides per l'Ajuntament confirmen la tendència. L'any 2019 no es va tramitar cap expedient, mentre que el 2020 se'n van tramitar 22. El 2021 va ser molt positiu, ja que la xifra de llicències va arribar a 131, però el creixement no s'atura. Fins ara, en aquest 2022 ja s'han tramitat 222 expedients. Tanmateix, el còmput només recull la instal·lació a edificis o cases ja existents, no els de nova construcció.

Sun Systems Group instal·la plaques solars tant a empreses com a particulars. L'any 2020, a causa de l'increment de la demanda en el mercat domèstic, l'equip va crear la marca Tu Casa Solar, la unitat d'instal·lacions a privats de la companyia. Tal com exposa Aduà, en un mes acostumen a incorporar plaques fotovoltaiques a una, dues o tres empreses i a entre uns 40 i 50 particulars. «I la xifra segueix creixent, però estem una mica limitats per la plantilla», apunta Aduà sobre un dels problemes del sector, la manca de professionals. Pel que fa a les empreses, Aduà indica que la inversió en energia renovable «els hi va molt bé per a les ISO –conjunt d'estàndards de certificació de la qualitat–».

El responsable de l'àrea d'autoconsum de Sun Systems Group, companyia fundada l'any 2005, comenta que l'empresa ha multiplicat per dos o per tres la seva facturació anual des de 2019. «Hem pogut generar riquesa i llocs de treball», afirma Aduà. El mateix Aduà detalla que la instal·lació de plaques fotovoltaiques a habitatges unifamiliars acostuma a valer, de mitjana, entre uns 5.000 i 8.000 euros. «El cost mitjà de les empreses varia molt perquè depèn de molts factors, com la grandària de la mateixa empresa, el tipus de negoci o la inversió que vol realitzar», afegeix.

Més estalvi en llum

La inversió inicial és considerable, però amb el pas del temps surt a compte apostar per l'energia renovabale, tal com assegura Óscar Limón, qui té plaques solara a casa des del passat novembre. «Lúltima factura de la llum abans de les plaques va ser d'uns 205 euros. Ara pago uns 60 o 70, consumeixo menys de la meitat, i això que genero uns 650kWh al mes, que és molt», explica el veí de Montbrió del Camp.

Limón, qui també utilitza vehicle elèctric, expressa que li agrada «contribuir a preservar el medi ambient i ajudar el planeta». Ara mateix, compta amb deu plaques fotovoltaiques al seu adossat de dues plantes. «Estic molt content d'haver-ne posat. Ara ho recomano a amics», apunta Limón. La derogació de l'impost al sol i la recomanació del seu germà gran, electricista, el van convèncer a apostar per l'energia renovable. A més a més, afirma que les ajudes de la Unió Europea són molt útils. Tanmateix, desitjaria que l'Ajuntament de Montbrió del Camp també tingués en compte la seva labor mediambiental: «Pago impostos com el que més».