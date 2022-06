Les clàssiques cebetes són els petards més venuts per a la revetlla de Sant Joan a Tarragona

La tendència dels últims anys és un augment de la compra de bateries, fonts i qualsevol artefacte de llum, en detriment dels trons

Actualitzada 20/06/2022 a les 21:53

Les clàssiques cebetes i les bengales per als més petits són els petards més venuts a la ciutat de Tarragona per la revetlla de Sant Joan. «Aquests són els clàssics, els que sempre surten, perquè són perfectes per a la canalla i això juga molt al seu favor», explica Carlos Vallvè, responsable de la botiga Tarraco Petards, ubicada al carrer Gasòmetre i que compta amb llicència per a aquesta activitat des de 1996. És, doncs, la botiga que fa més anys que ven petards als tarragonins.

A banda d'aquests clàssics, la tendència dels últims anys és un augment de la venda de bateries, fonts i qualsevol sortidor de llum, en detriment dels tradicionals trons, que només fan soroll. Davant aquesta tendència, Petardos CM, amb botiga a la carretera de València, ha apostat en els últims anys per aquest tipus de petards. «Un petard peta i ja està, però les bateries o les candeles, per exemple, són com un castell de focs i això resulta molt vistós per a qualsevol», comenta Marsal Bové, supervisor de la botiga. Les bateries automàtiques poden ser de diversos tipus i tenen un nombre determinats de trets en funció del que es vulgui pagar. Se'n poden comprar des dels 10 euros fins arribar als 450. El responsable d'Hipercohete Tarragona, Albert Cuevas, apunta que «es tracta de petards més fàcils de fer servir. Poses la bateria a terra, l'encens i la caixa dispara els trets que tingui sense que hagis de fer res més». «Les petites són boniques, però les grans –afegeix– podríem dir que són com un miniespectacle».

Els petards voladors també surten força cada any, segons Marsal Bové de Petardos CM, sobretot els d'efecte palmera, un producte que no resulta tan exitós per a Tarraco Petards. Segons el seu responsable, «els voladors de canya han baixat molt». «Fins ara se'n venien moltíssims però en les darreres campanyes de Sant Joan hem notat una davallada molt important», explica Carlos Vallvè. «Si la gent els vol tirar a casa i tenen arbres al jardí, es complica tirar petards d'aquest tipus. Potser per això ha baixat la seva venda», afegeix.

Les novetats

Com a novetats curiosa, Petardos CM ofereix el Caganer, una figura com la del pessebre tradicional, però que treu espurnes quan defeca. «Fins ara teníem el Perro cagón, que era molt similar, però fa tres anys vam decidir fer una aposta i ara oferim també la versió catalana, el Caganer, un producte que té moltíssima sortida», explica Bové.

Pel que fa a les previsions de vendes, tot i que no volen parlar de xifres, les tres botigues consultades esperen tenir una bona campanya i tornar a nivells prepandèmia, tot i que «l'any passat les vendes van ser ja força bones», recalquen els tres. Tant Petardos CM com Hipercohete fa un parell de setmanes que ja tenen un bon volum de venda de petards, però ambdós coincideixen que la venda gran es fa els últims quatre dies abans de Sant Joan. El perfil del comprador acostuma a ser de famílies amb nens, però «també hi ha adults mot afeccionats als petards que venen sols i compren força», explica Bové.

A banda de les botigues de petards, Tarragona tindrà poc menys d'una desena de casetes temporals de venda de petards.