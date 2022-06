La processó del Corpus torna amb tota solemnitat a la Part Alta

Es recuperen els elements que han caracteritzat sempre aquesta celebració a la ciutat

Actualitzada 20/06/2022 a les 07:28

La processó del Corpus va sortir ahir de la Catedral per primer cop després de la pandèmia, creant una gran expectació entre els centenars de persones que es van apropar a aquest esdeveniment popular i religiós. També va comparèixer part del seguci popular, el que per protocol acompanya aquesta processó.El seguici s'esperava al Pla de la Seu quan, a tres quarts de set de la tarda, van començar a tocar totes les campanes de la Catedral i es va organitzar la processó. L'encapçalava el Magí de les Timbales, que anava seguit dels Gegantons Negritos, els Gegants de la Ciutat i els Gegants Vells o del carrer Còs del Bou, cadascun d'ells acompanyats de les seves músiques. A continuació circulava la part religiosa de la processó, amb creus, penons d'entitats religioses i preveres. Com és tradicional, hi figurava també un nombrós grup de nens i nenes que han fet la primera comunió aquest any. Tancaven la comitiva les autoritats municipals, encapçalades per l'alcalde, Pau Ricomà.Eren, precisament, els espectadors més petits els que millor semblaven passar-s'ho entre la multitud, ja que, amb les mesures de seguretat de la pandèmia, no havien tingut l'oportunitat de veure abans una processó.«Fa molt de temps que no veiem el seguici al carrer, en un acte d'aquestes característiques. És molt emocionant», deia Maria Sanz, una de les espectadores, que s'ho mirava amb la seva família.Un altre assistent a l'acte, Pau Rioné, explicava que «la processó del Corpus, a Tarragona, sempre ha estat molt solemne. És una característica de la nostra ciutat. I, ara, és una satisfacció tornar a tenir-la aquí al carrer».Miquel García, un altre dels participants, remarcava el fet que «no m'esperava veure tanta gent al carrer, després de tant de temps. Jo em pensava que recuperar aquestes coses seria complicat, perquè costen esforç i la gent pot perdre el costum. Però veig que no, i estic content».La festivitat del Corpus, una de les principals de la litúrgia catòlica, se celebrava abans en dijous, perquè era una d'aquelles festes que no tenien un encaix definitiu. Concretament, l'Església la fixava el dijous següent a l'octava de Pentecosta. Posteriorment, i per motius de calendari laboral, les celebracions van passar al diumenge següent. En algunes localitats, com a Tarragona, es vincula a l'activitat de l'ou com balla, que consisteix a posar un ou al capdamunt de la font central del claustre de la Catedral i contemplar les seves evolucions. Al llarg del dia d'ahir, centenars de tarragonins van passar pel claustre i no es van voler perdre la reaparició d'aquest element popular. Com és habitual, els nens van ser els protagonistes.