L'Associació Setge de Tarragona 1811 torna a commemorar els herois

L'ofrena floral serà el pròxim 28 de juny

Actualitzada 20/06/2022 a les 07:42

L'Associació Setge de Tarragona 1811 torna a commemorar el setge que va patir la ciutat durant la Guerra del Francès. Després d'un 2020 sense actes i un 2021 limitat per la pandèmia, l'entitat realitzarà enguany l'ofrena floral i el Toc de Setge el pròxim 28 de juny a les 20 hores al Monument als Herois de 1811 de la Rambla Nova. A continuació, els participants, acompanyats dels timbalers i el grup de recreació històrica Projecte 1800, aniran en comitiva fins al Pla de la Seu, on es farà el darrer parlament i es dipositaran les espelmes a les escales en record dels que van patir el setge de fa 211 anys. «És un acte molt bonic per homenatjar els defensors de la ciutat», expressa el vocal de l'associació, Pere Manuel Llorens.Aquest any, la xapa commemorativa està dedicada al tinent general Charles William Doyle, qui va participar en la defensa de Tarragona i va ser ferit. Doyle era a bord d'un dels vaixells anglesos situats al litoral i va ordenar que s'aproximessin barques de transport a la costa per embarcar els ferits.L'Associació Setge de Tarragona 1811 també ha organitzat conferències, la primera de les quals es va dur a terme el passat 13 de juny. La segona conferències, titulada Un plànol del projecte de fortificacions de l'exèrcit napoleònic a Tarragona, tindrà lloc demà a les 19 hores a la sala d'actes dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Tarragona, al carrer Major, 14. Anirà a càrrec de l'historiador i arqueòleg Joan Menchón. La darrera conferència, titulada Les Esquadres de Valls durant la Guerra del Francès (1880-1814), la pronunciarà M. Félix González, cap del grup del Servei Històric del cos de Mossos d'Esquadra, el dimecres a les 19 hores al mateix lloc. «Significa molt per a nosaltres tornar a fer aquestes xerrades», exposa Llorens.