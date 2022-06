El PP diu a Tarragona que el Govern té «prejudicis identitaris i deològics» amb l'Aragó

Alejandro Fernández i l'alcalde de Saragossa lamenten «l'oportunitat perduda» per no optar a organitzar els Jocs d'Hivern

Actualitzada 20/06/2022 a les 20:22

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i el president del PP d'Aragó i alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, han lamentat aquest dilluns «l'oportunitat perduda» que representa el «fracàs» del projecte de candidatura conjunta del Pirineus pels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) va comunicar al govern aragonès aquest cap de setmana que no presentarà una candidatura conjunta d'Aragó i Catalunya pels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, segons han confirmat a Efe fonts de l'executiu autonòmic.

Abans de participar en un acte polític a Tarragona, Azcón ha qualificat de «fracàs» aquest desenllaç, perquè els Jocs Olímpics «eren una oportunitat per a Catalunya, per a Aragó, per a Espanya» i «perdre aquesta oportunitat és una molt mala notícia».

Segons Azcón, «ha arribat el moment de buscar responsabilitats», que cal atribuir, ha dit, als qui «governen».

«Si els que governen han estat incapaços de posar-se d'acord i d'aprofitar l'oportunitat», ha advertit, «hauran de respondre».

Azcón, que defensava una candidatura «a parts iguals», ha remarcat: «Treballant junts podem aconseguir resultats espectaculars. Dividint-nos, creant problemes i tensió entre comunitats autònomes i ciutadans, el que cosa fem és perdre oportunitats».

També Alejandro Fernández ha lamentat «l'oportunitat perduda» i ha afirmat que «és evident que els prejudicis identitaris, ideològics, s'han posat per davant per part del govern de Catalunya».