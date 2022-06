Sant Pere i Sant Pau celebra el mig segle de vida amb la Cercavila gegantera

El barri commemora el seu 50è aniversari amb un programa de festes molt complet

«Hi ha molta alegria i bon ambient». Així definia Maria Teresa Poca, veïna de Sant Pere i Sant Pau, els primers dies de festa al seu barri, que aquest 2022 celebra el seu cinquantè aniversari. Ahir al matí, la Cercavila gegantera va omplir els carrers d'alegria i festivitat. I avui, la celebració continuarà a les 18.30 hores a la plaça de la Quarta Promoció amb una animació infantil i de màgia a càrrec del mag Nebur i la gimcana Activa't per la salut, promoguda per l'Institut Català de la Salut i el CAP del barri. El programa d'actes durarà fins el dissabte 2 de juliol. Poca destaca que s'ha de donar l'enhorabona a l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau «per la feina que fan».

El dia d'ahir va començar amb ball de sardanes. Posteriorment va arrencar la Cercavila gegantera, que va comptar amb la participació de diferents colles. A banda de Sant Pere i Sant Pau, també hi van tenir presència Vila-seca, els Pallaresos, Alcover, Calafell, el Catllar, Sant Feliu del Llobregat, Amposta i el barri del Port, així com els Manotes de la Unió i la Mulassa de Salou. A més, els gegants de Sant Pere i Sant Pau, en Peret i la Marieta, van poder celebrar els seus trenta anys envoltats de l'estima de la gent del barri. Els grups van sortir de la plaça de les Sardanes i, després de recórrer Sant Pere i Sant Pau, van arribar a la plaça de Cuba per fer els balls finals. El portaveu de la colla de Gegants i Grallers de Vila-seca, Enric Barrullas, va comentar que «després de dos anys de pandèmia, les festes s'han agafat amb moltes ganes». El grup ja és habitual a les festes de Sant Pere i Sant Pau i ahir va poder tornar a participar.

Gent de totes les edats va voler presenciar la Cercavila, com Marco Montalto, resident al barri que va assistir amb els seus fills i la seva dona. «És genial per als nens, cada dia s'organitzen activitats i la gent està animada», expressava Montalto, qui va deixar la seva Itàlia natal fa dos anys per viure a Tarragona.

Al seu torn, Poca va posar en valor la resta d'actes que s'havien realitzat fins ahir, com el sopar de germanor, la nit d'orquestra o la projecció del documental sobre el barri, produït per Òscar Jordà i Erik Anderson. La tresorera de l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, María Teresa Sanz, també va destacar el dinamisme i activitat del barri. «Ja portem tres dies molt bons i la gent està molt contenta», explica amb un somriure als llavis. Tanmateix, també expressa el seu cansament degut a la intensitat de les festes.

Durant les pròximes dues setmanes, Sant Pere i Sant Pau seguirà apostant per la música i la tradició per celebrar el seu mig segle de vida.