Gaspar Hernández omple els jardins de la Casa Joan Miret per celebrar el dia internacional del Ioga

Prop de 160 persones es van aplegar aquest divendres, als jardins de la Casa Joan Miret per escoltar Gaspar Hernández, en una trobada organitzada pel grup Royal Health & Fitness Clubs dins les seves jornades de Ioga, Meditació & Mindfulness. Els assistents han pogut fer-se amb el seu darrer llibre «La llibertat interior» (Columna 2020) que l'autor ha signat al finalitzar la conferència.

L'especialista en conducta humana, psicologia i espiritualitat, Gaspar Hernández, ha reflexionat sobre la manera d'assolir la pau interior transformant la seva qualitat de vida. Una pau que, com dèia «no ha de ser avorrida sino plena d'alegria». La seva experiència amb experts de diferents àmbits i disciplines l'han fet experimentar al llarg dels últims anys com la meditació i l'aproximació a l'experiència del silenci serveixen per evitar caure en el domini absolut dels pensaments.

Gaspar Hernández també ha incidit en la descoberta de la pau interior com a principi des del qual prendre decisions. Des d'aquesta perspectiva, «tot i no poder evitar una part del patiment al llarg de la vida, sí podem decidir sobre l'actitud per enfrontar els diferents contextos que ens toqui viure» i és en aquest punt on comença a desvetllar-se la llibertat interior de la que som plenament responsables.

Royal Tarraco i Royal Escola de Formació han ofert als seus usuaris/es i a la seva comunitat educativa aquesta xerrada en el marc del programa RESPIRA!, les jornades de Ioga, Meditació & Mindfulness que es celebren amb motiu del dia internacional del ioga, el proper dia 21 de juny.

Durant tot el mes, el grup Royal ha preparat un seguit d'activitats i propostes orientades a entrar en contacte amb la pràctica d'aquesta disciplina oriental o per aquells que vulguin conèixer-la més profundament. Entre elles, destaquen diverses conferències, Màster Classes amb especialistes i sessions dirigides per l'alumnat d'Instrucció en Ioga & Mindfulness de Royal Escola de Formació.