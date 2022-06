L'arquebisbe de Tarragona denuncia que el català és la llengua "«feble» en l'àmbit eclesial

Planellas lamenta el «sobreesforç» que han de fer per traduir els textos del castellà enviats pel Vaticà

Actualitzada 18/06/2022 a les 10:10

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, denuncia que el català és la llengua «feble» en l'àmbit eclesial. En una entrevista a l'ACN, lamenta que hagin de fer un «sobreesforç constant» per adaptar els textos que el Vaticà envia traduïts en castellà, ja que aquest és un dels cinc idiomes oficials de Roma. «Hem de voler que el català hi sigui en el nostre àmbit eclesial, perquè és la nostra llengua, la dels meus pares, hi tenim dret i ens protegeix la Constitució», defensa Planellas. De fet, fa una crida als polítics perquè vetllin pel compliment de l'ordenament jurídic espanyol. A banda, l'arquebisbe també avança que el Museu Diocesà reobrirà portes la setmana que ve, després de mig any tancat per renovar el seu projecte museogràfic.