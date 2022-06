L'alcalde i la consellera de Gent Gran l'han visitat a casa seva aquest divendres

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i la consellera de Gent Gran, Maria José López, han visitat aquest divendres a l'avi centenari Ángel Delgado Velasco per felicitar-lo pels seus 100 anys.Nascut al 1922 a Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), va treballar a la Renfe i l'any 1950 va ser destinat a Tarragona, on va conèixer a la seva esposa Maria, es van casar i van tenir dos fills ( Àngel i Carles).La seva família el defineixen com un bon marit, pare i avi i com una persona molt treballadora que ha dedicat tota la seva vida a procurar el benestar dels que l'envolten.