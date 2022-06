Mossos busca a Tarragona uns lladres que han topat amb el cotxe al passeig de Sant Antoni i han fugit

Prèviament, havien intentat robar a una persona que sortia del banc a la Part Baixa

Actualitzada 17/06/2022 a les 18:17

Els Mossos d'Esquadra estan buscant a Tarragona els ocupants d'un vehicle que ha topat frontalment, al voltant de les 13.30 h, amb un altre al passeig de Sant Antoni de la ciutat que haurien fugit corrents a peu.Segons les primeres informacions, els ocupants del vehicle eren uns lladres que poca estona abans havien intentat robar una persona a la Part Baixa de la ciutat.Aquesta persona, que acabava de sortir del banc, li haurien estirat la bossa on duia els diners amb el cotxe en marxa i hauria estat arrossegada durant un tros pel carrer. La policia no ha pogut confirmar encara si finalment han aconseguit prendre-li els diners a la víctima.En la fugida de la ciutat a gran velocitat, el cotxe en què anaven ha topat finalment amb un altre al passeig de Sant Antoni, a l'altura de la muralla del Circ Romà i haurien marxat corrents a peu deixant el vehicle al mig de la via.No hi ha de moment més informació sobre el dispositiu que ha muntat Mossos d'Esquadra per poder-los localitzar.