Les festes de Sant Pere i Sant Pau commemoren els 50 anys del barri amb més de 40 actes

Demà s'estrenarà el documental 'Jo soc de Sant Pere i Sant Pau'

Actualitzada 17/06/2022 a les 08:48

Sant Pere i Sant Pau està de celebració. El barri dona avui el tret de sortida a les seves festes majors, que s'allargaran fins al 2 de juliol. Dues setmanes de gresca i una quarantena d'actes que serviran per a reprendre, després de dos anys d'aturada obligada per la pandèmia, les festes de barri. Enguany, aquestes jornades serveixen també per a commemorar el 50è aniversari del barri. L'any 1972 es construïen els primers 48 habitatges del que s'ha acabat convertint en el segon barri, per pes demogràfic, de la ciutat.Avui a les 6 començaran les festes a la plaça de la Sardana amb el pregó i la presentació de la pubilla i les dames d'honor. Es farà l'homenatge a les entitats i comerços amb més de 30 anys, una exhibició de ball a càrrec de les acadèmies del barri i clourà la jornada la disco mòbil a càrrec de VDJ Parri. Demà al matí es podrà gaudir de jocs tradicionals i al migdia es farà la festa de l'escuma. Al vespre, la pólvora omplirà el barri amb el correfoc petit. El colofó a la nit el posaran l'estrena i projecció del documental Jo soc de Sant Pere i Sant Pau, on es dona veu a testimonis que reflecteixen el mig segle de vida del barri, i la gran revetlla amb l'Orquestra Himalaya. Les sardanes encetaran els actes de diumenge, dia en el qual deu colles acompanyaran els gegants del barri, el Peret i la Marieta en una cercavila a les 12 del migdia. A la tarda, serà el torn del partit de futbol en memòria de Ricardo Corbacho.Els petits podran gaudir d'activitats pensades per a ells a principis de la setmana vinent, com la màgia del Mag Nebur, dilluns a la tarda, o les atraccions de la fira a 2 euros, el dimarts. De cara a dimecres s'ha programat una nova exhibició de balls a càrrec d'altres escoles.La música serà la protagonista dels dies centrals de les festes majors. La revetlla de Sant Joan començarà amb un concert de rock amb Los Patricios i Sal 150 i en acabar, hi haurà discoteca mòbil a càrrec de Magnebur Events. L'endemà es podrà gaudir de The Show Must Go On, un concert tribut a Queen i de l'actuació del grup de versions Copia de Seguridad. Els que prefereixin la música electrònica dissabte tindran un intensiu, primer amb la sessió del DJ del barri, Raul Romero, i després amb un festival de música house per a rememorar la mítica discoteca Level 0 amb els djs Javi Level, Johan Muller i Samuel Eme. Diumenge 26, els infants podran passar-s'ho pipa als inflables i a la festa de l'escuma. A la tarda es farà una missa rociera, una nova exhibició de balls i al vespre hi haurà havaneres i rom cremat.L'última setmana d'actes començarà dilluns 27 amb una exhibició de gimnàstic rítmica i la projecció del film infantil Encanto. Dimecres 29, dia dels patrons, el DJ Raul Romero tornarà a fer ballar el barri. A la nit, els diables de Móra la Nova oferiran un correfoc i la traca final de festes. Els actes clouran el dissabte 2 de juliol amb l'espectacle Carrer del Mar, una actuació castellera amb els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, els Castellers de Barcelona i els Xicots de Vilafranca i el concert amb els grups Cruzada i Ragnarock i un grup sorpresa.