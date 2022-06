Josep Pallarès pren possessió del càrrec de rector de la URV

Maria José Figueras li ha lliurat el bastó de comandament i la medalla com a símbols d'autoritat de la universitat

Josep Pallarès ha pres possessió aquest divendres del càrrec de nou rector de la Universitat Rovira i Virgili després de guanyar la segona volta de les eleccions de la URV contra Maria José Figueras. En l'acte ha participat la consellera d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, Gemma Geis.L'acte ha començat amb la lectura del Decret de nomenament del nou rector i després l'exrectora Maria José Figueras i Josep Pallarès han signat el llibre de presa de possessió. Seguidament, Figueras li ha lliurat el bastó de comandament i la medalla de rector com a símbols d'autoritat de la URV.L'exrectora ha fet un repàs del seu mandat i ha destacta que «el nostre principal repte, i la nostra principal victòria, ha estat no perdre cap jove pel camí a causa de la pandèmia i les seves derivades».Finalment, el president del Consell Social de la URV, Joan Enric Carreres, ha destaca la feina feta per Maria José Figueras i s'ha mostrat convençut que Josep Pallarès complirà les seves iniciatives. Carreres també ha volgut recordar Joan Pedrerol, anterior president del Consell Social, que va traspassar.