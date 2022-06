Els conductors tarragonins denuncien els preus «abusius» dels carburants

La gasolina ja supera els 2,1 euros per litre, un 3,37% més que la setmana passada, mentre el Govern estudia si cal modificar el descompte obligatori

Els conductors tarragonins denuncien el constant augment del preu dels carburants a l'Estat espanyol. Des del passat mes d'abril, el govern central va aprovar el descompte obligatori de mínim 20 cèntims per litre, però els preus han seguit pujant i han absorbit la bonificació. Aquesta mateixa setmana, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, va afirmar que l'executiu està estudiant prendre noves mesures per reduir l'impacte de la inflació. Davant la situació, els conductors de Tarragona opten per fer cua i repostar a estacions de servei de baix cost.

El dièsel va assolir ahir una xifra rècord a l'Estat superant els dos euros per litre de mitjana. Aquesta xifra suposa un augment del 4,5% respecte a la semana anterior. Per la seva banda, la gasolinera de Bon Àrea ofereix el gasoil a 1,9 euros per litre, motiu pel qual molts conductors decideixen omplir el dipòsit del seu vehicle en aquesta estació. «Vinc aquí perquè és la més barata de la zona», argumenta Nelson Herrero, veí del centre de la ciutat. «Van baixar 20 cèntims per a res, perquè el preu ha continuat pujant. Quina rebaixa és aquesta?», es pregunta mentre posa benzina a la seva motocicleta. Abans, omplia el dipòsit amb uns 35 euros, ara en necessita uns 60. «És una barbaritat, i amb el menjar passa el mateix, ja que ara et gastes 30 euros en comprar uns productes que abans et valien 15», comenta Herrero sobre la inflació. Tant el cotxe com la moto els utilitza per desplaçar-se a la feina, amb seu a Alcover.

Herrero considera que l'augment «és abusiu». Juan Martínez, veí de Roda de Berà, utilitza el mateix terme per definir la situació. Martínez es desplaça habitualment fins a Valmoll per treballar en la seva furgoneta de dièsel. «A nivell nacional o europeu haurien de buscar-se mesures. El vehicle és una necessitat per anar a la feina i estem perdent gran part del nostre salari. I segueix pujant el preu, no hi ha control», denuncia.

D'altra banda, el preu de la gasolina també es va incrementar ahir fins als 2,117 euros, un augment que suposa un 3,37% més que la setmana passada. Tanmateix, Jaume Roig, resident a la Selva del Camp, no creu que es reverteixi la situació: «Quan les coses pugen de preu, després costa que baixin. És indigne».

Al seu torn, Juana Morales, veïna dels Pallaressos, també necessita el seu vehicle personal per anar cada dia a la feina, a Tarragona. De la mateixa manera que Herrero i Martínez, considera «abusiva» la despesa que han de fer els conductors. Coincideix amb Roig en què «es molt difícil solucionar l'assumpte». D'altra banda, Santigo Barrionuevo, veí del barri de la Granja, també fa cua per repostar. «A Catalunya es paguen més impostos que a qualsevol altre lloc», assenyala. En relació a la bonificació de 20 cèntims que va entrar en vigor a l'abril, comenta que el carburant «ha pujat tant que ja no es nota aquesta mesura». A banda del preu de la gasolina, denuncia la despesa obligada en l'impost de circulació i l'impost d'antiguitat d'alguns vehicles. «Sempre diuen que ho solucionaran, però les promeses es queden a l'aire», apunta Barrionuevo.

Compartir cotxe per anar a treballar és una bona opció per estalviar diners, tal com demostra Judith Centella, veïna del centre de Tarragona que utilitza l'automòbil per anar a treballar a Campclar. «Tinc el carnet des del passat novembre, però ara és tot tan car que em pregunto fins i tot per què me'l vaig treure. La promoció no ha servit per a res», exposa. Centella també és pessimista i creu que la situació «anirà a pitjor». A més a més, explica que per realitzar la seva feina necessita vehicle, ja que fa visites a domicili. Els tarragonins, com els altres ciutadans de Catalunya, pateixen per la seva economia, perjudicada per l'actual inflació.

