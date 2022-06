El nou Fòrum judicial inclourà una macrosala per les causes complexes

El president de l'Audiència, Joan Perarnau, presenta la memòria de la institució i anuncia el fet

Actualitzada 17/06/2022 a les 07:55

Judicis penals

El president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, es va mostrar ahir al matí optimista pel que fa al projecte de nou Fòrum Judicial, que inclourà una sala de grans dimensions per dur a terme, amb totes les garanties, els judicis que afectin moltes persones, entre acusats i parts implicades. El president remarcava que s'estan complint tots els terminis, de manera que en l'actualitat es redacta el projecte, que quedarà enllestit a finals d'any, Posteriorment, ja l'any que ve, començaran les obres. Perarnau feia aquestes declaracions en l'acte de presentació de la Memòria d'activitat dels òrgans judicials de la província de Tarragona corresponent a l'any 2021.El president de l'Audiència va dir que «el nou edifici judicial és una prioritat absoluta, i s'ha avançat molt. Ara ja tenim el lloc concret on es farà i la voluntat de la Generalitat de tirar-lo endavant ». «Actualment», va afegir, «el departament està refent un projecte que ja té quinze anys». Perarnau va presentar com exemple de les innovacions que s'incorporaran una gran sala de vistes on es pugui encabir una gran quantitat de persones. «Fa quinze anys no es parlava de macrocauses, i tampoc es comprenia bé la funció de les macrosales. Ara hi ha la necessitat d'encabir en el mateix recinte, amb totes les condicions que es necessiten, 70 encausats i 20 parts interessades, per exemple». Per a Perarnau tampoc no és gens lògica la dispersió dels locals que utilitza el departament de Justícia. «No podem treballar en vuit seus diferents. És com tenir un hospital repartit entre diversos edificis allunyats els uns dels altres. Una cosa sense sentit. Nosaltres necessitem eficàcia», deia. Referint-se a la memòria d'activitats que presentava, la seva opinió va ser que les activitats judicials «tornen a la normalitat» després de la pandèmia, i que ja reflecteixen ritmes similars als dels anys 2018 i 2019. Tot i que, va dir, els bons resultats es deuen més als bon funcionament dels judicis civils que no pas a les causes penals. En aquestes darreres se solen produir, a causa de la manca de personal i de mitjans, endarreriments d'uns dos anys, mentre que «un jutjat de família pot tramitar un cas en dos o tres mesos, que hauria de ser el ritme habitual de la justícia», va dir.La memòria especifica que a la secció segona del tribunal provincial va registrar l'any passat 609 assumptes sense jutjar mentre que a la quarta li van quedar pendents 361 judicis. Totes dues sales són les que es dediquen als afers penals. Aquesta situació implica, en paraules del president, que quan un encausat rep una sentència condemnatòria sempre pot recórrer, amb raó, indicant que hi ha hagut una dilació indeguda, cosa que implica una circumstància atenuant i una reducció de la condemna.El text també precisa que, en el capítol d'homicidis i assassinats, el 2021 va registrar una disminució de 6, de l'any anterior, a 4, i que tots es van resoldre. Pel que fa a les temptatives d'homicidi, van passar de les 24 que hi va haver el 2020 a les 16 que hi va haver el 2021, i que totes igualment es van resoldre, amb investigació, judici i sentència.Per evitar els problemes d'acumulació que endarrereixen el funcionament dels tribunals, el president de l'Audiència recomana en la memòria, a més de la construcció del Fòrum judicial, l'habilitació d'un dia més a la setmana per a la realització dels judicis, ja que actualment només se'n dediquen quatre, reservant els dilluns a les vistes breus de possible conformitat de les parts, que no s'utilitzen gaire per a la seva finalitat original i serien més útils si s'utilitzessin en la realització de judicis complets.