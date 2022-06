Bonavista denuncia abandonament en microurbanisme als seus carrers

L'Associació de Veïns demana reductors de velocitat, reparar esvorancs i netejar i embellir zones

L'Associació de Veïns de Bonavista denuncia l'abandonament del barri en microurbanisme. La presidenta de l'entitat, Loli Gutiérrez, demana a l'Ajuntament instal·lar reductors de velocitat, arreglar esvorancs, pintar passos de vianants i netejar descampats. «Al barri hi ha moltes coses per fer. Ens sentim oblidats», assenyala.

Una de les demandes veïnals és arreglar els esvorancs de la vorera de la cruïlla entre els carrers Vint-i-sis i Dos. «Qualsevol persona que passi pot caure i prendre mal», exposa Gutiérrez. També demana incorporar un tros de vorera que falta al mateix carrer Dos. En aquesta mateixa línia, denuncia que hi ha arbres que estan aixecant voreres.

D'altra banda, reclamen que s'arregli una parcel·la al carrer U. «Ens diuen que és una zona enjardinada, però no està enjardinada i té esvorancs. Es podria solucionar per poder aparcar. Hem de tenir en compte que al costat hi ha el camp de futbol, la qual cosa suposa que cada cap de setmana vingui molta gent de fora i vegi el seu estat. És l'entrada al barri i dona una visió tercermundista», comenta la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista.

En l'àmbit de microurbanisme, consideren que s'han de repassar passos de vianants perquè la pintura s'ha desgastat i afegir-hi senyals necessaris. També demanen incorporar diferents reductors de velocitat a diversos carrers. «Han posat arreu de la ciutat, però aquí no. Hem demanat ubicar-los a cinc llocs diferents, però m'han dit que esculli només un perquè no hi ha diners», manifesta Gutiérrez.

Des de l'associació veïnal també consideren que el barri requereix una nova via d'accés i una nova via de sortida. «Necessitem doblar el nombre de vies, sobretot pel mercat de diumenge, ja que hi ve molta gent», explica la presidenta. Alhora, assenyala que segueix esperant la instal·lació del pipican davant del Parc de la Coma, un projecte que van guanyar en el marc dels pressupostos participatius de 2021 i té un cost de 40.000 euros. Per la seva banda, l'Ajuntament afirma que s'està acabant de detallar el projecte i durant aquest estiu s'adjudicaran les obres.

Alhora, l'Associació de Veïns de Bonavista també demana realitzar mesures de neteja. «Tenim molt de camp al nostre voltant. Hi ha milers d'insectes i animals, així que haurien de fer una desinfecció a tot el barri», expressa Loli Gutiérrez, qui denuncia la presència de rates i paneroles a diferents indrets. «Paguem impostos com qualsevol altre ciutadà», afegeix en relació a les demandes de seguretat i neteja. En aquest sentit, també espera que el consistori recompensi els veïns de Bonavista en el pròxim rebut de la brossa per haver fet la prova pilot dels contenidors tancats. «Ajudaria a animar la gent a reciclar», comenta.

Fa poc més d'una setmana, l'entitat veïnal explica que es va reunir amb l'Ajuntament per traslladar les seves peticions. Tanmateix, Gutiérrez afirma haver-se quedat amb la sensació que «ningú faria res». «Estem indignats. Ens mereixem aquesta deixadesa?», es pregunta.

Gutiérrez considera que «al barri hi ha moltes coses per fer, coses que no es van fer amb l'anterior govern, però no és cap excusa per a l'actual, que ha de millorar el manteniment. Ja portem tres anys i encara no s'ha fet res». La presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista assegura que acudirà a la Generalitat o al Defensor del Poble si no se soluciona la situació.