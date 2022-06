Ballesteros presenta el seu nou llibre amb el resum dels records com a alcalde

L'acte omple el teatre El Magatzem, on a més de socialistes van assistir persones d'altres partits per escoltar els seus comentaris sobre la ciutat

Actualitzada 16/06/2022 a les 21:27

Josep Fèlix Ballesteros, l'anterior alcalde de Tarragona, va presentar ahir a la tarda el seu nou llibre, Demà, Tarragona, que conté bona part de la seva actuació al capdavant de l'Ajuntament. L'acte, que va tenir lloc al teatre El Magatzem, es va caracteritzar per la presència de persones i dirigents polítics d'altres partits, que juntament amb els socialites, havien vingut a retre-li homenatge.

Segons va explicar el propi Ballesteros, «jo hagués pogut fer aquest llibre de dues maneres. O bé expressant directament la meva opinió i dient les coses tal com les veig, o bé donant-li una dimensió més coral, que penso que pot ser més objectiva».

L'exalcalde va aclarir que s'havia decidit per la coral, de manera que la publicació consta d'un recull d'articles on els de l'autor es barregen amb els d'altres persones que col·laboraven als mitjans de comunicació de l'època de què tracta cada problemàtica, donant així una visió multifacètica a cada qüestió.

La publicació comença amb l'arribada del PSC al poder, l'any 2007, i acaba amb la seva pèrdua de l'executiu municipal a les últimes eleccions municipals. Entre ambdues fites hi ha la celebració dels Jocs Mediterranis, que els socialistes exhibeixen com a mascaró de proa de la seva gestió. De fet, l'acte va començar amb el passi d'un vídeo promocional sobre Tarragona 2018.

Entre els assistents, a més de dirigents locals com ara el subdelegat del govern, Joan Sabaté, i la pràctica totalitat dels regidors socialistes actuals, hi havien regidors d'altres legislatures, com ara la responsable de Comerç Patrícia Antón i també noms destacats d'altres partits, com ara els exregidors d'ICV Arga Sentís i Lluís Balart, la representant d'ERC Rosa Maria Rosell o els membres de CiU Joan Aregio i Raül Font. Ballesteros es va mostrar especialment satisfet de poder-los saludar, al mateix temps que manifestava que no esperava que tanta gent assistís a l'acte. «D'una previsió de 30 o 40 persones hem passat a una sala plena amb unes 150 persones. Això vol dir que va bé», va afegir.